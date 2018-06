Ciudadanos dice que Aznar ya "no pinta nada" y que el PP ha dejado de ser alternativa de gobierno

El secretario general del grupo de Ciudadanos en el Congreso, Miguel Gutiérrez, ha rehusado comentar el ofrecimiento del expresidente del Gobierno José María Aznar, para ayudar a unir el centro-derecha español, argumentando que "ya no pinta nada", y ha afirmado que el PP ha dejado de ser una alternativa de gobierno.

"No puedo valorar las palabras del señor Aznar, que creo que es una persona que ahora mismo en la escena política no pinta nada", ha dicho en una entrevista en Onda Madrid, recogida por Europa Press, sobre las declaraciones que hizo el expresidente este martes después de que Mariano Rajoy anunciara que deja la presidencia del PP y que convocará un congreso extraordinario para que elija a su sucesor.

En cualquier caso, Gutiérrez considera que el PP "dejó de ser una alternativa de gobierno hace tiempo", principalmente como consecuencia de los casos de corrupción "tremendos" que le afectan y para los que aún hay sentencias judiciales pendientes.

CIUDADANOS OCUPA EL ESPACIO DE CENTRO LIBERAL

Mientras tanto, Ciudadanos "viene a ocupar ese espacio de centro, de centro liberal", con un "proyecto para España" que "está creciendo", según el diputado, que ha aludido a las encuestas electorales de los últimos meses.

Además, ha señalado que tanto el PP como el PSOE forman parte de un sistema "caduco", el de un bipartidismo que ha pactado con formaciones nacionalistas e independentistas "para mantenerse en el poder a toda costa", como cree que ha hecho ahora el secretario general socialista, Pedro Sánchez, para convertirse en presidente del Gobierno.

Respecto al proceso de sucesión en el PP, el dirigente de la formación naranja ha dicho que "ojalá el PP tuviera primarias", como Ciudadanos, y el líder del partido fuera elegido por los afiliados, porque esa es "la manera más democrática de hacerlo".

CREE QUE RAJOY ELEGIRÁ "A DEDO" A SU SUCESOR

Por primera vez a nivel nacional, en el PP votarán los militantes, en un sistema de doble vuelta: primero votarán los afiliados y después los compromisarios. Sin embargo, Gutiérrez cree que al final será "un dedazo directo o indirecto" de Mariano Rajoy el que determinará quién le sustituirá al frente del PP en el Congreso Extraordinario de este verano.

"Mucho me temo que de allí saldrá alguien elegido por unanimidad, y creo que las unanimidades así, un poco a la búlgara, no son buenas para los partidos", ha manifestado, señalando que el proceso que inicia el PP estará marcado por la "división interna" entre "facciones antagónicas que van a pelear por ese espacio".

En el caso de Ciudadanos, la candidatura de Albert Rivera y su equipo para el Comité Ejecutivo del partido recibió un respaldo del 87,3 por ciento en una votación en la que decidieron los militantes a principios de 2017, imponiéndose por un amplísimo margen a los otros dos aspirantes, dos afiliados desconocidos.

Además, Rivera y los suyos obtuvieron el 70,6% de los compromisarios electos que iban a participar en la Asamblea General de febrero y, al sumar a los 37 miembros de la Ejecutiva, se garantizaron el apoyo de al menos el 90% de los delegados. Esto se vio reflejado en las votaciones celebradas en ese congreso, donde las propuestas de Rivera para actualizar los Estatutos, la estrategia política y el ideario fueron avaladas con unos porcentajes de entre el 89% y el 99,5%.

PRESUPUESTOS

Por otro lado, Gutiérrez ha criticado el "filibusterismo" que, en su opinión, pretende hacer el PP en el Senado presentando enmiendas a sus propios Presupuestos Generales del Estado, que ya fueron aprobados en el Congreso y ahora se empiezan a tramitar en la Cámara Alta.

El secretario general del grupo parlamentario de Cs ha señalado que esa postura "no conduce nada", que las cuentas públicas que salieron del Congreso "son buenos para España" y que así lo defendieron tanto los 'populares' como Ciudadanos.

Así que si el PP dice ahora "'me he enfadado porque los señores del PNV me dieron el apoyo y luego me lo quitaron', pues haberlo gestionado usted mejor, pero no castigue a todos los españoles cambiando los Presupuestos y retrasando su aprobación, porque son buenos para todos", ha subrayado.