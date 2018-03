Ciudadanos defiende que el delito de injurias a la Corona debe seguir existiendo pese a la sentencia del TEDH

En declaraciones a los periodistas antes de participar en la Junta de Portavoces de la Cámara Baja, Girauta ha afirmado que Cs siempre respeta las sentencias de los tribunales, le gusten más o le gusten menos, algo que, a su juicio, "no hacen aquellos que están en el entorno de los que han sido condenados".

"Pero también decimos que eso no significa que las injurias al Rey no existan o no puedan existir. Son un delito, existen. Las injurias al Rey se pueden penar, y en un caso concreto hay una sentencia que nosotros respetamos", ha manifestado el diputado, añadiendo que lo que dice el TEDH es que "esos actos en concreto" sobre los que ha dictado la sentencia "no son constitutivos de delito".

DEBATE EN EL CONGRESO

En este sentido, Girauta ha querido desvincular la decisión del Tribunal de Estrasburgo del debate que se desarrollará este martes en el Pleno del Congreso sobre la proposición de ley de ERC para despenalizar las injurias a la Corona y los ultrajes a España, y no ha adelantado cuál será la posición de Cs en la votación de la toma en consideración.

La sentencia del TEDH obliga al Estado español a devolver a los jóvenes catalanes Jaume Roura Capellera y Enric Stern Taulats el importe de las multas que pagaron (2.700 euros) tras ser condenados por la Audiencia Nacional, así como otros 9.000 euros por las costas del proceso judicial.

El tribunal considera que se vulneró el derecho a la libertad de expresión de los dos condenados, que la quema de las fotos de los Reyes durante una protesta antimonárquica e independentista no puede entenderse como una manifestación del discurso del odio y que la condena penal es desproporcionada a los hechos cometidos.