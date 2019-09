Ciudadanos Euskadi acusa a Alonso y al PP vasco de "dinamitar" cualquier posibilidad de acuerdo

En declaraciones a Europa Press, Gordillo ha asegurado que, en contra de lo afirmado por el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, no ha existido "ningún acuerdo programático" entre los populares y el partido naranja para concurrir juntos el 10N.

"Aquí ha habido un señor que, por su cuenta y riesgo, traicionando la confianza que se había depositado en él, porque tenía un cargo importante, ya que era secretario de Organización, por su cuenta y riesgo ha iniciado unas conversaciones con el PP", ha indicado, en alusión a Javier Gómez Calvo, que fue destituido de su cargo.

Además, ha apuntado que, "si realmente alguien quiere hablar con Ciudadanos en el País Vasco", tiene que dirigirse a él, que es el portavoz. "Parece mentira que el señor Alonso, que lleva toda la vida en política, no sepa que tiene que hablar conmigo", ha añadido.

Tras asegurar que el líder de los populares vascos no se ha puesto en ningún momento en contacto con él, ha recordado que en las pasadas elecciones ocurrió "exactamente lo mismo", ya que, "dos días antes de que acabara el plazo, de repente, el señor Alonso en un desayuno informativo" planteó que pudiera haber un acuerdo entre ambas formaciones. "Al final, pretende que parezca que nosotros no queremos o no estamos dispuestos al diálogo", ha añadido.

En este sentido, ha subrayado que hace poco el PP de Euskadi celebró una convención, después de la cual "ahora son más foralistas que el PNV". "Al mismo tiempo, nos atacaban, diciendo que nosotros no defendemos ni velamos por los intereses de Euskadi. ¿Y qué pasa?, ¿que en medio estaba negociando con nosotros un acuerdo?. Eso no se lo cree nadie", ha indicado.

Luis Gordillo ha manifestado que "parece que Alonso y ciertos sectores del PP han intentado sacar rédito" a esta cuestión, ya que ha reiterado que "no ha habido ninguna negociación porque, para eso, tiene que haber dos partes que tengan competencia para negociar". En este sentido, ha aclarado que ni él ni la dirección nacional tenían conocimiento de que Gómez Calvo mantuviera conversaciones con el Partido Popular.

CONSTITUCIONALISMO

Luis Gordillo ha asegurado que su partido "siempre está dispuesto a llegar a acuerdos en defensa del constitucionalismo y más en el País Vasco, que es más necesario que en ningún otro sitio". "Pero no se puede estar atacándonos porque no somos foralistas y, luego, decir que se está hablando con gente que no tiene capacidad para ello", ha dicho.

Además, ha explicado que él, con el PP "subido al monte foralista", no va a acordar porque "lo que están haciendo Alfonso Alonso y el Partido Popular con este tipo de actuaciones es dinamitar cualquier tipo de puentes para llegar a acuerdos".

En todo caso, ha destacado que su partido "respeta el Concierto Económico porque está en la Constitución", pero solicitan "transparencia en el cálculo del Cupo". "Al PP le gusta el oscurantismo porque lleva negociando con el PNV en Madrid un montón de tiempo y le gusta tener, en un momento determinado, esa capacidad de compensar al PNV, que luego saca réditos electorales con estas cuestiones", ha añadido.

A su juicio, "el foralismo es un concepto que el PP está utilizando de manera engañosa para parapetarse y parecerse cada vez más" a la formación jeltzale, "que es lo que les interesa". "Y, luego, de vez en cuando, cuando se aproximan elecciones, como ya demostró la otra vez, azuzan un poco el tema para intentar que parezca que somos nosotros los que no estamos dispuestos a hablar, cuando es lo contrario", ha insistido.

Gordillo ha advertido de que el Partido Popular tiene que aclararse."¿De qué PP estamos hablando?, ¿del de Cayetana Alvarez de Toledo, del de Alonso o el de Fanjul?", ha preguntado. Además, ha insistido en que, "para hablar, hay que tener un mínimo de lealtad y respeto mutuo".

"Nosotros intentaremos humildemente explicar a los electores las opciones que tienen: el PP actual, que es prácticamente el PNV, sobre todo, después de esa convención foralista que ha tenido, y una alternativa liberal, reformista, que cree de verdad en la moderación, que somos nosotros", ha concluido.