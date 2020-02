Ciudadanos Euskadi afirma que la candidatura de Alonso a lehendakari es "una cuestión interna" del PP

De esta forma, Cs en el País Vasco se ha referido a la polémica surgida en torno a si Alonso será respaldado por Génova para que pueda concurrir como lehendakari a las próximas elecciones autonómicas vascas. La dirección nacional ha asegurado que está a la espera de la convocatoria de comicios por parte del Lehendakari, Iñigo Urkullu, y de los contactos que mantienen con el partido naranja para concurrir juntos en las autonómicas.

Fuentes de la formación naranja han recordado que la gestora nacional de Ciudadanos aprobó ayer por unanimidad la propuesta de su portavoz en el Congreso, Inés Arrimadas, de intentar alcanzar acuerdos transversales para que el constitucionalismo se presente "lo más unido posible" en las elecciones de Cataluña, País Vasco y Galicia. Para ello, se han creado unos grupos de trabajo, con integrantes de la propia junta gestora, con el fin de explorar esas posibles alianzas.

Cs Euskadi ha apuntado que ese pacto estaría abierto, tanto al PP, como a gente de la sociedad civil y del propio Partido Socialista "que pueda estar desencantada o se vea seducida por esta nueva opción". En todo caso, ha señalado que todavía no ha habido "contactos oficiales" en Euskadi con los populares.

Las mismas fuentes han apuntado que, aunque esta labor de tejer la alianza la realicen los grupos de trabajo de la gestora nacional, "tendrán que contar con la gente que está sobre el terreno" en la Comunidad Autónoma Vasca.

El partido naranja ha admitido que en Euskadi "no hay mucho tiempo" para conformar listas porque las elecciones autonómicas podrían celebrarse en el mes de abril. "Todo depende de la voluntad del resto de fuerzas políticas de sumarse a esta iniciativa. En el País Vasco sería muy bueno que gente del PSE-EE se sumase. Sabemos que va a ser complicado, pero que, por nosotros, que no sea. No vamos a poner ninguna línea roja porque estamos hablando de frenar al nacionalismo", ha añadido.

En referencia al debate "que se está instaurando en el PP" en torno a la candidatura de Alfonso Alonso a la Lehendakaritza, ha afirmado que se trata de "un debate interno que pertenece al Partido Popular". "Nosotros, ahora mismo, estamos a ver si podemos sumar. En todo caso, respetamos los tiempos del PP y tenemos muy claro que no nos sentamos en ninguna silla para vetar al de enfrente, a priori", ha concluido.