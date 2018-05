Ciudadanos lamenta la muerte de "decenas de personas inocentes" en Gaza y responsabiliza a Israel y Hamás

Ciudadanos ha lamentado la situación que se está viviendo en Gaza y que ha provocado la muerte "de decenas de personas inocentes", según han informado fuentes de la formación naranja a Europa Press. "Esperamos que todos actúen con la mayor celeridad posible para evitar la pérdida de más vidas", han añadido.

Cs se ha referido así a la muerte de civiles por los disparos efectuados por las fuerzas de seguridad israelíes en el marco de las protestas que han estallado en la frontera de la Franja de Gaza por el traslado de la Embajada estadounidense a Jerusalén y el 70º aniversario de la creación del Estado de Israel.

Para Ciudadanos, lo que está ocurriendo en la franja "es fruto del bloqueo israelí y de la intransigencia del fundamentalismo de Hamás". "Una cárcel a cielo abierto con dos carceleros antagónicos, pero culpables de la desgracia de los que viven en Gaza", han opinado.

En relación al traslado de la embajada de los Estados Unidos a Jerusalén, Ciudadanos se ha remitido a la resolución 478 del Consejo de Seguridad de la ONU, que obliga a retirar las representaciones diplomáticas que se hayan establecido en Jerusalén hasta que se resuelva el estatuto final de esta ciudad.

Ciudadanos y Partido Popular han declinado sumarse a una declaración impulsada en el Congreso de los Diputados por varios diputados en la que se trasladan su "más rotundo" rechazo a la decisión de Estados Unidos de trasladar su embajada de Tel Aviv a Jerusalén y avisan de que supone "un obstáculo y una grave amenaza" para la consecución de la paz.

La formación liderada por Albert Rivera ha explicado que no firma comunicados de intergrupos "porque no tienen carácter institucional alguno" y ha recordado que defienden la solución que da la UE recogida en los acuerdos del 4 de junio 1967 que apuesta por una capitalidad compartida por dos estados.

"Solo una solución de dos estados permitirá de forma realista que ambas partes cumplan sus aspiraciones, pongan fin al conflicto y logren la paz justa y duradera que los israelíes y los palestinos anhelan y merecen. Una postura que fue reafirmada en numerosas conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores y que tiene el consenso internacional", han explicado fuentes del partido a Europa Press.

RIFIRRAFE ENTRE PODEMOS Y GIRAUTA

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Juan Carlos Girauta, ha sido el blanco de las críticas de Podemos este lunes por referirse a Israel como "luz para las naciones" en un día en que decenas de civiles han muerto por los disparos efectuados por las fuerzas de seguridad israelíes en el marco de las protestas que han estallado en la frontera de la Franja de Gaza por el traslado de la Embajada estadounidense a Jerusalén.

Girauta ha felicitado el 70º aniversario de la creación del Estado de Israel con un mensaje en su cuenta personal de Twitter que ha generado un rifirrafe con miembros de Podemos que le han afeado su comentario.

"Israel, luz para las naciones, cumple 70 años como Estado moderno. Aquí, celebrándolo con mi admirado Daniel Kutner", embajador de Israel en España y Andorra, ha sido el mensaje del portavoz de la formación naranja que ha generado las críticas.

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, se ha mostrado sorprendido por este comentario justo el día en que decenas de personas han muerto en las protestas en la Franja de Gaza. "Con 41 palestinos asesinados en Gaza encima de la mesa, el portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados. Ahora imaginadlos gobernando y echaos a temblar", le ha afeado en un mensaje en la misma red social.

Ante esta recriminación, Girauta ha llamado "antisemita" a Echenique y le ha respondido que "lo que sería para echarse a temblar" es que gobernaran "los comunistas" de Podemos, algo que "no va a suceder". "¿Qué pasa, que la única democracia de Oriente Medio no tiene derecho a existir, y sus amigos no tenemos derecho a celebrar su aniversario?", le ha preguntado.

También el coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha censurado el comentario de Girauta, que "no se corta un pelo en su apoyo al gobierno asesino" el día en el que "su ejército genocida masacra a más de 40 palestinos que se manifestaban pacíficamente".

Otra de las críticas ha llegado de mano de la diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid Isabel Serra, quien le ha recriminado que censure "el racismo y la xenofobia" al mismo tiempo que felicita a "un Estado etnicista que da derechos de ciudadanía en función de la sangre" como Israel.

"De un lado, Girauta contándonos que está contra el racismo y la xenofobia. Del otro, llamando 'luz para las naciones' y 'Estado moderno' a un Estado etnicista que da derechos de ciudadanía en función de la sangre. Ni una hora hay entre los dos tweets", ha escrito en un tuit bajo las etiquetas 'Vergüenza' y 'Gaza'.

Ante este comentario, el portavoz de Ciudadanos en el Congreso ha cargado contra la diputada madrileña, a la que ha calificado de "antisemita de panfleto". En este sentido, le ha indicado que el "profeta Isaías" se refería a Israel como "luz de naciones", la expresión que él ha utilizado,

"Más que yo, "luz de las naciones" se lo llama el profeta Isaías. Pero a ti qué te importa; eres una antisemita de panfleto. No hay más que ver tu TL", le ha dicho.