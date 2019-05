Ciudadanos propondrá de nuevo que prófugos de la Justicia como Puigdemont no puedan presentarse a elecciones

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha asegurado este martes que una de las primeras medidas que impulsará la formación 'naranja' en el recientemente constituido Congreso de los Diputados será una ley para impedir que prófugos de la Justicia como Carles Puigdemont o procesados por determinados delitos puedan presentarse a elecciones.

En unas declaraciones a la prensa en la que no ha aceptado preguntas, Rivera ha calificado de "fraude" y "burla a la democracia" el hecho de que la lista el expresidente de la Generalitat a las europeas vaya a recibir más de un millón de euros del Estado por sus resultados electorales.

"Que los españoles con sus impuestos y su dinero, que cumplen cada día, que tienen que trabajar y hacer un esfuerzo, tengan que pagarle más de un millón de euros a Puigdemont, me parece un fraude, me parece una burla, a la democracia y al sentido común", ha expresado.

El presidente de Ciudadanos ha señalado que "no tiene ningún sentido" y fue "un esperpento" la situación que se dio el día de la constitución del Congreso, con diputados presos por el 'procés' presentes en el Hemiciclo.

Por ello, ha anunciado que "una de las primeras leyes" que Ciudadanos llevará al Congreso intentará que "los huidos de la justicia o procesados por determinados delitos no puedan concurrir a elecciones precisamente porque han atacado a la democracia".

"El Parlamento español tienen que legislar para que esto no vuelva a suceder y que esta burla no irrite a la gente sensata de nuestro país, que no entiende como alguien puede llevarse cuando ha intentado destruir esa democracia, el Estado y se ha burlado del sistema democrático", ha dicho.