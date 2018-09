Ciudadanos pide a la Mesa que paralice la tramitación de la enmienda del PSOE

Ciudadanos ha pedido hoy, en un recurso de amparo presentado a la Mesa del Congreso, que revoque la decisión de la Mesa de la Comisión de Justicia de admitir a trámite la enmienda del PSOE a la Ley de Poder Judicial que tiene como objetivo sortear el veto del Senado a los objetivos déficit.

En el escrito, Ciudadanos reclama a la Mesa que paralice la tramitación de esa reforma hasta que no haya quedado resuelta su reclamación y que por lo tanto impida la designación de los ponentes que debatirán la enmienda que, recuerda, nada tiene que ver con la ley en la que se pretende introducir.

Para argumentar su petición, Cs cita varias sentencias del Tribunal Constitucional que establecen que los órganos de gobierno de las cámaras "deben rechazar aquellas enmiendas que de manera manifiesta y evidente no presente conexión con el objeto de la iniciativa legislativa".

"Admitir lo contrario, en palabras del Tribunal Constitucional, pervertiría la auténtica naturaleza del derecho de enmienda, ya que habría pasado a convertirse en una nueva iniciativa legislativa", denuncia.

Según Ciudadanos, la introducción de esa enmienda "resulta del todo inapropiada" por cuanto toda modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria debería ser objeto de estudio por parte de los integrantes, o bien de la Comisión de Presupuestos, o bien de la Comisión de Economía, pero no de la Comisión de Justicia.

El recurso recuerda además una resolución de la Presidencia del Congreso de 1983 que autoriza a los grupos parlamentarios a recurrir ante la Mesa aquellos acuerdos de una Mesa de Comisión "que hayan generado controversia respecto de su admisión o no".

Un argumento con el que no está de acuerdo el Gobierno, que ya advirtió ayer de que el órgano que preside Ana Pastor no puede revisar los acuerdos de la Comisión de Justicia, algo con lo que no están de acuerdo ni PP ni Cs, que han presentado sendos recursos de amparo ante el órgano de gobierno de la Cámara.

Dos recursos que se espera sean analizados el próximo martes en la reunión semanal de la Mesa de la Cámara Baja, y en la que ambos partidos tienen mayoría.

De forma paralela a estos recursos, el secretario general de Cs, José Manuel Villegas, se ha mostrado hoy favorable a estudiar una reforma del reglamento del Congreso que solucione las "lagunas" que se han ido detectando a lo largo de los años como ocurre ahora con esta controvertida enmienda del PSOE.

Ciudadanos considera que la doctrina del Tribunal Constitucional sobre tramitación parlamentaria debería ser incorporada a los textos legales que rige el funcionamiento de la Cámara, y por ende, su reglamento.