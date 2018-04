Ciudadanos advierte al PP de que puede hacer presidente a Gabilondo en Madrid pero admite que no hay contactos con PSOE

"Si el PP no pone a un candidato limpio que pueda presidir la comunidad de manera interina hasta las próximas elecciones, nosotros no descartamos nada y, por supuesto, no descartamos que el señor Gabilondo sea ese presidente interino. No hay más soluciones", ha afirmado.

Eso sí, ha dejado claro que "lo más lógico, sensato y razonable" es que el PP "no alargue más la agonía insostenible" provocada por el escándalo del máster supuestamente falsificado de Cristina Cifuentes y decida finalmente apartarla del cargo.

"Preferimos la solución primera a la segunda", que para el PP supondría "dejar caer al Gobierno de Madrid", ha manifestado, si bien ha añadido que este partido "siempre actúa tarde y mal" cuando se trata de hacer dimitir a sus cargos políticos inmersos en casos de corrupción o en "tramas" como la de la Universidad Rey Juan Carlos.

TODO ESTÁ EN MANOS DE RAJOY

Según la líder de Ciudadanos en Cataluña, "todo está en manos" del presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, aunque cree que el futuro de Cifuentes dependerá de lo que ocurra en las "batallas internas" de su formación.

A la pregunta de si Cs se ha reunido o pretende reunirse próximamente con el PSOE de la Comunidad de Madrid, ha respondido que espera que "a lo largo de estos días" el PP decida relevar a la presidenta madrileña, porque de esa forma "se acaba la crisis Cifuentes".

Además, Arrimadas ha agregado que de momento "no ha habido ninguna negociación con el PSOE". "Estamos esperando a que el PP ponga a un nuevo candidato", ha insistido.