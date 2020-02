Ciudadanos sigue abierto a hablar con el PP de las elecciones catalanas aunque Feijóo no quiera coalición en Galicia

Ciudadanos seguirá abierto a negociar con el PP de cara a las elecciones autonómicas en Cataluña pese a la negativa del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a pactar una coalición en Galicia para presentarse juntos a los comicios del 5 de abril.

Así lo ha explicado el secretario de Acción Institucional de la Gestora de Cs, José María Espejo-Saavedra, en rueda de prensa en el Congreso, donde ha anunciado un principio de acuerdo entre ambos partidos para concurrir coaligados a los comicios vascos, convocados en la misma fecha que en Galicia.

El planteamiento de la formación naranja siempre había sido alcanzar un acuerdo global que comprendiera los tres territorios, Cataluña, Euskadi y Galicia, pero en este último el PP descartó desde el primer momento una coalición.

NO FRUSTAR EL PACTO EN EUSKADI

Tras lamentar que el PP no haya querido ese pacto global, Espejo ha dicho que Ciudadanos ha preferido no frustrar la coalición en el País Vasco pese a la falta de acuerdo en Galicia: "No puede ser que los vascos se vean privados de esta posibilidad real y cierta que teníamos en las manos por un 'no' del señor Feijóo".

El PP apostaba este miércoles por seguir hablando sobre las elecciones gallegas para pensar alguna fórmula distinta de una coalición, mientras que Cs rechaza la idea de integrar a sus representantes en las candidaturas del PPdeG.

Aunque el diputado 'naranja' ha afirmado que en Ciudadanos siempre están "dispuestos a escuchar", ha recalcado que se han "dejado la piel" para intentar convencer a Feijóo y han asumido que él debería ser el cabeza de lista y que el PP es "la fuerza más potente del constitucionalismo" en Galicia.

Ha indicado que si los 'populares' siguen negándose a formar una coalición --el plazo para registrarla finaliza en la medianoche de este viernes--, "Cs va a estar presente en las elecciones gallegas con entidad propia", porque lo que "no puede suceder" es que el partido "se diluya" en las listas del PP.

La formación naranja no comprende por qué "aquello que se ha producido en el País Vasco y a lo que el PP está dispuesto en Cataluña" --una coalición electoral entre los dos partidos-- "no puede ser en Galicia", según Espejo.

SITUACIÓN SIMILAR DEL PP EN CATALUÑA Y Cs EN GALICIA

A la pregunta de si, por este motivo, Ciudadanos descartaría una futura coalición en Cataluña, el dirigente ha respondido: "Hasta que no estén convocadas las elecciones catalanas, no podemos entrar en detalles del acuerdo que pueda cerrarse", pero "no se puede pedir en un sitio lo que no das en otro".

En este sentido, ha defendido que la situación del PP en Cataluña y la de Cs en Galicia son "perfectamente asimilables", ya que los dos obtuvieron porcentajes de voto similares en los últimos comicios autonómicos. Con la diferencia de que los 'populares' consiguieron representación en el Parlament, porque allí el mínimo que se exige es el 3% del voto, y Cs se quedó fuera de la Cámara gallega porque el corte se sitúa en el 5%.

Espejo ha señalado que cuando comiencen la negociación sobre Cataluña, que queda "suspendida a la espera de que se convoquen las elecciones", su partido seguirá proponiendo "la unidad de los constitucionalistas frente a los separatistas y los independentistas".