Ciudadanos exige al PP que releve a Cifuentes si quiere acabar la legislatura

El presidente de Cs, Albert Rivera, ha exigido hoy al líder del PP, Mariano Rajoy, que releve a Cristina Cifuentes si quiere acabar la legislatura en Madrid, mientras que los populares, que han negado que estén buscando un sustituto, han pedido a la formación naranja que aclare si va a "apoyar directa o indirectamente" la moción de censura del PSOE avalada por Podemos.

También el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha exhortado hoy al PP a que "a poder ser" nombre esta semana un candidato alternativo a Cifuentes, que esté "limpio" para gobernar en la Comunidad de Madrid en los próximos diez meses.

En cambio, fuentes del PP han negado que el partido esté buscando un relevo a Cifuentes, un asunto con el que Ciudadanos intenta "intoxicar", según señalan desde la dirección nacional del PP, en respuesta a lo señalado desde la cúpula de Cs.

"Cs debería aclarar si va a apoyar directa o indirectamente la moción de censura con Podemos para quitar del Gobierno de la Comunidad de Madrid al PP que ganó las elecciones. Esa es la pregunta que se hacen todos los madrileños", ha afirmado en Twitter el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo.

El número dos de Cifuentes, Ángel Garrido, ha visto "razonable" que Génova tome cartas en el asunto del máster ya que "causa una crisis" para el partido a nivel regional y nacional.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno regional, el portavoz autonómico ha insistido en que el presidente Mariano Rajoy ha dado su "respaldo" a Cifuentes, "la última ocasión de forma pública durante la Convención Nacional del PP".

Las irregularidades denunciadas sobre el máster en Derecho Autonómico y Local obtenido por Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) han provocado hoy la primera dimisión, la de la subdirectora del Instituto de Derecho Público (IDP) Laura Nuño, por la "crisis de confianza" generada en este centro.

El nombre y la firma de Nuño han aparecido en varias actas oficiales de convalidación, en las que se da fe de una supuesta reunión de una comisión de Garantía de Calidad del máster, en mayo de 2012, donde se aprobó la convalidación de tres de las asignaturas a varios estudiantes, Cifuentes entre ellos.

Además, la Policía Nacional ha interrogado a las tres profesoras que supuestamente evaluaron el trabajo de fin de máster de Cifuentes.

También el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha tenido que dar explicaciones sobre su título de máster, el mismo que Cifuentes, que hizo en 2008 en la URJC como requisito para acceder al doctorado.

Casado pudo convalidar un tercio de los créditos -18 de las 22 asignaturas- al ser licenciado en Derecho.

El dirigente popular ha explicado que no tuvo que asistir a clase y ha añadido que esos veinte créditos los logró mediante cuatro trabajos -uno de itinerario, similar a un trabajo de fin de máster-, pero ha recalcado que fue el director de este programa, Enrique Álvarez Conde, quien le explicó cómo debía organizar sus estudios y le confirmó que podía hacerlo así.

Casado ha mostrado los cuatro trabajos, papeles sobre la inscripción y el pago fraccionado de la matrícula, la solicitud y aceptación de convalidaciones y el trabajo itinerario.

El dirigente ha asegurado que no es nadie "para dar ejemplo de nada" y ha insistido en que no quiere compararse con Cifuentes, quien no ha mostrado su TFM porque, según explicó, no lo ha encontrado "aún" por haber hecho "tres o cuatro mudanzas".

Tanto el PSOE como Podemos han redoblado hoy la presión sobre Ciudadanos para que apoye la moción de censura presentada por los socialistas en la Asamblea de Madrid.

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido a Albert Rivera, que apoye al portavoz socialista y exministro de Educación Ángel Gabilondo como presidente de la Comunidad de Madrid y contribuya así a "cerrar la etapa negra de 25 años de gobierno del PP" en esa región.

Por su parte, la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha asegurado que le da "vergüenza" que el PP, al que no le queda "escapatoria", pueda salir con toda tranquilidad a defender a Cifuentes gracias al apoyo de Ciudadanos, pese a que, para la diputada, es evidente que ha mentido.

En el caso de que Cifuentes, que en los últimos dos días no ha tenido agenda pública, finalmente dimitiese, la moción de censura decaería, como hoy ha recordado Ángel Gabilondo.