Ciudadanos pide al PSOE en el Congreso que pacte con ellos y con el PP y evite "hipotecas" con Podemos y nacionalistas

El diputado de Ciudadanos Miguel Gutiérrez ha pedido este miércoles al PSOE en el Congreso que pacte con el PP y Ciudadanos para sumar juntos una mayoría parlamentaria "más que cualificada" y evitar así las "hipotecas" con Unidas Podemos y con partidos nacionalistas e independentistas.

En la Diputación Permanente de la Cámara Baja, Gutiérrez ha destacado que estos tres partidos sumarían juntos una mayoría de 221 escaños que "puede salvar al país de quienes quieren romperlo" y que podría impulsar pactos de Estado, "sin hipotecas con los nacionalistas y los populistas".

Además, cree que el PSOE, el PP y Cs "representan lo que la mayoría de los españoles han pedido en las urnas" y son los que quieren "trabajar por España". "O ellos o nosotros, señorías del PSOE, elijan. Estamos a tiempo", ha subrayado.

Durante su intervención, el diputado de la formación naranja ha reclamado a los "políticos sensatos" que hay en el PSOE que disuadan al líder del partido y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de formar un gobierno con Unidas Podemos respaldado por fuerzas nacionalistas.

"Le pido, le exijo al PSOE que aquellas personas, aquellos parlamentarios y políticos sensatos que tiene este partido ayuden a que el presidente Sánchez abandone el camino que ha emprendido", ha manifestado.

El diputado de Ciudadanos ha dicho a los representantes socialistas que están "a tiempo de evitar un gobierno de pesadilla para que así el presidente Sánchez pueda volver a dormir tranquilo por las noches".

"DERIVA TERRIBLE" DEL PSOE

Dirigiéndose directamente a la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, Gutiérrez ha indicado que en la sesión parlamentaria de este miércoles se ha visto cómo "todos aquellos socios con los que quiere formar un gobierno" el PSOE se han desmarcado del decreto ley del Ejecutivo que busca impedir una "República digital" en Cataluña.

Además, ha señalado que uno de los representantes designados por ERC para negociar con el PSOE la investidura de Sánchez es Josep María Jové, que está imputado por su papel en la organización del referéndum ilegal de 2017 y que "usó datos de todos los catalanes para un censo digital que vulnera la legalidad".

"¿Así es como piensan ustedes seguir? Yo creo que eso no conduce a nada, no conduce a nada al PSOE. La deriva del PSOE es terrible", ha advertido el diputado de Cs, que ha lamentado que Sánchez elija "siempre" como aliados a "populistas y nacionalistas".

A su juicio, "los españoles no pueden seguir dependiendo de quienes quieren romper España", y por eso ha insistido en pedir al PSOE que rectifique. "Están ustedes a tiempo de volver al constitucionalismo, de cambiar de aliados, de evitar que los españoles volvamos a depender de los nacionalistas y los extremistas", ha subrayado.

"Están ustedes a tiempo de no tener ministros que hablen de presos políticos, de no tener que volver a la cárcel a negociar unos Presupuestos, están ustedes a tiempo de tomar nota de lo que dicen sus barones regionales y recordar a sus compañeros del PSC que Cataluña no es una nación", ha añadido.