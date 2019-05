Ciudadanos apoya a Ana Pastor frente a Batet para la Presidencia del Congreso, mientras que Vox prefiere votar en blanco

En la primera votación, la formación naranja votó a su propia candidata, Sara Giménez, que obtuvo 57 votos, lejos de los 175 recibidos por Batet y los 67 de Pastor.

Tras no alcanzar nadie la mayoría absoluta, estas dos últimas aspirantes pasaron a una segunda ronda, en la que Batet se hizo con 175 votos --del PSOE, Unidas Podemos, PNV, Coalición Canaria, el PRC y Compromís-- y la representante del PP, que ya presidió la Cámara en la anterior legislatura, recabó el apoyo de sus compañeros de partido y también de Cs y UPN.

Ciudadanos no ha ocultado su desacuerdo con la opción elegida por el PSOE para presidir el Congreso. Este mismo lunes, el líder del partido, Albert Rivera, afirmó que por primera vez esta Cámara que representa la soberanía nacional iba a estar presidida por alguien que "está en contra de la soberanía nacional", ya que "ha votado y está a favor de un referéndum de independencia en Cataluña".

ESTAREMOS VIGILANTES, DICE RIVERA

"Es una señora que dice que los artículos 1 y 2 de la Constitución no son así, que cree que la soberanía reside en territorios y no en los ciudadanos", indicó, añadiendo que el PSOE de Pedro Sánchez se ha convertido en "la pista de aterrizaje de los nacionalistas en la Mesa del Congreso". "Estaremos vigilantes: no permitiremos que traspasen ni un milímetro la Constitución", ha añadido en Twitter.

Por contra, los 24 de diputados de Vox, que en la primera votación apoyaron a su candidato, Ignacio Gil Lázaro, no han querido apoyar a Ana Pastor para la reelección y han optado por el voto en blanco, al igual que los de Junts per Catalunya y Bildu.