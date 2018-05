Ciudadanos dice que Rajoy sí está legitimado para recurrir el voto delegado de Puigdemont y no lo hace porque no quiere

Ciudadanos ha rechazado los motivos del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para no recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) el voto delegado de Carles Puigdemont (Junts per Catalunya) y Toni Comín (ERC) en el Parlamento catalán, afirmando que sí está legitimado para ello y que si no intenta impedir que estos diputados voten es simplemente porque no quiere.

En un argumentario facilitado a los medios, la formación naranja sostiene que el Ejecutivo tiene reconocida la legitimación para presentar el recurso de inconstitucionalidad ante el TC "sin restricción alguna", de acuerdo con el artículo 161.2 de la Constitución.

Este artículo establece que el Gobierno podrá impugnar "las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas". En este caso, lo que Cs pide que se recurra son los acuerdos por los que la Mesa del Parlament permitió que Puigdemont y Comín, que han sido procesados judicialmente en la causa sobre el proceso independentista y que aún se encuentran fuera de España, deleguen su voto.

Ciudadanos considera que si el Ejecutivo de Rajoy no presenta ese recurso es "porque no le interesa, por oportunismo o por sus pactos con los nacionalistas, con el PNV, con ERC o con Puigdemont". "Si no, no se explica que no recurran este privilegio del voto delegado dejando de utilizar un mecanismo constitucional", ha indicado.

EL GOBIERNO PODRÍA FRENAR ESE "PRIVILEGIO INJUSTIFICADO"

A su modo de ver, el Gobierno debería "hacer algo para frenar un privilegio injustificado" a personas que "han dado un golpe a la democracia, han huido de la Justicia y siguen cobrando sin ir a trabajar".

Además, ha destacado que solo cuando la impugnación la hace el Gobierno de España se produce la suspensión inmediata de la disposición o resolución recurrida --por un periodo máximo de cinco meses--. Aunque los grupos parlamentarios de Cs y el PP en la Cámara catalana han presentado recursos de amparo al Tribunal Constitucional por esta misma cuestión, su admisión a trámite no suspende la decisión recurrida.

"Rajoy ha dejado en manos de sus cuatro diputados en Cataluña que se frene el voto delegado de huidos de la Justicia", ha denunciado la formación naranja, que ha acusado al Ejecutivo de "dejar tirados a sus propios diputados del Parlament y al conjunto del constitucionalismo".

PRECEDENTES

El partido liderado por Albert Rivera ha recordado asimismo que el Gobierno ya recurrió la candidatura a distancia de Puigdemont para votar su investidura como presidente de la Generalitat y la convocatoria de un pleno en el Parlament para elegirlo.

El partido naranja, que reprocha al Gobierno, que "repita lo mismo que van diciendo los separatistas", ha indicado que en las medidas cautelares de la suspendida investidura de Puigdemont, el TC ya especificó que no pueden delegar el voto los diputados sobre los que pesa una orden de busca y captura. "El Gobierno no debería ignorarlo", ha manifestado.

Otro argumento que expone Cs en su documento es que la situación de Puigdemont y de Comín es distinta a la de los diputados independentistas que están presos, a los cuales el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha permitido delegar su voto "porque están a disposición de la Justicia".

Ciudadanos tampoco entiende por qué Puigdemont y Comín disfruten de un "privilegio" que, según ha señalado, no tiene ningún diputado, por ejemplo, en el Congreso en votaciones como la de aprobación de los Presupuestos.

"DEJACIÓN" POR PARTE DEL GOBIERNO

Desde su punto de vista, el Gobierno "no está haciendo nada" al respecto, y esa "dejación se suma, según Cs, a "una larga lista de ocasiones" en las que ha "mirado hacia otro lado" en vez de actuar respecto a lo que ocurre en Cataluña, donde está en vigor el artículo 155 de la Constitución. Como ejemplos, ha mencionado la garantía del bilingüismo en las aulas o las facturas que "acreditan malversación de dinero público" para financiar el referéndum del 1 de octubre.

Las razones sobre el asunto del voto delegado esgrimidas por Rajoy, que ha explicado que los servicios jurídicos del Estado entienden que el Gobierno "no tiene legitimación" y que su recurso "no iba a ser admitido por los tribunales", no convencen a los de Rivera.

Cs ha apuntado que ese informe jurídico también "reconoce el voto delegado de dos fugados de la Justicia vulnera el artículo 23 de la Constitución del resto de diputados del Parlamento catalán". Además, ha lamentado que el Gobierno ni siquiera haya pedido un dictamen al Consejo de Estado sobre un posible recurso.

Por último, ha afirmado que el juez Llarena retiró las euroórdenes emitidas para la detención de Puigdemont y Comín antes de procesarlos "precisamente porque esos diputados querían generar confusión para poder tener el privilegio de delegar el voto y así poder alterar el normal funcionamiento de la Cámara, vulnerando los derechos de los diputados del Parlament no sólo en la votación de investidura sino en posteriores plenos".