Ciudadanos recuerda a Sánchez su responsabilidad de buscar acuerdos y lamenta que tenga "bloqueado" el Congreso

Así lo ha puesto de manifiesto en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Portavoces se le ha preguntado a Arrimadas si cree que habrá investidura. La dirigente de la formación naranja ha señalado que sólo Sánchez sabe si habrá o no investidura porque de él depende los apoyos que sume de aquí a la próxima semana.

"La respuesta a todas las preguntas las tiene Sánchez", ha insistido Arrimadas, antes de denunciar que la "irresponsabilidad" que, en su opinión, está demostrando el jefe del Ejecutivo esté afectado al funcionamiento del Congreso.

BATET, "PORTAVOZ DE SÁNCHEZ"

"Nosotros ya estamos trabajando en el Congreso, presentando leyes y pedimos que nos dejen trabajar, haya o no elecciones, y es una irresponsabilidad supina que el Congreso esté cerrado", ha reiterado Arrimadas, quien ha acusado a la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, de "estar ejerciendo más como portavoz de Sánchez que como la portavoz de todos los diputados".

En concreto, la diputada 'naranja' ha denunciado que no sólo no haya un funcionamiento normal del Congreso, con las correspondientes sesiones de control al Gobierno, sino que, además, ni los ministros estén pudiendo asistir a las comisiones parlamentarias para atender las peticiones de explicaciones de la oposición porque éstas aún no se han constituido.

Además, Arrimadas ha criticado que "como hay un Congreso cerrado a cal y canto por la señora Batet" ni tan siquiera el jefe del Ejecutivo haya comparecido en el Pleno para dar cuenta de su participación en el Consejo Europeo pese a que la presidenta de la Cámara ya le trasladó que era su obligación hacerlo. Por ello, ha avanzado que su grupo volverá a pedir su presencia en sede parlamentaria para hablar sobre ese cónclave europeo.