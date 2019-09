Ciudadanos no prevé incluir a Silvia Clemente en las candidaturas de las generales

Ciudadanos no prevé incluir a la expresidenta de las Cortes de Castilla y León Silvia Clemente en las candidaturas de las próximas elecciones generales, pese a que la exdiputada del PP ha expresado su disposición a colaborar con la formación naranja tras su derrota en las primarias de las elecciones autonómicas de mayo.

Desde el partido liderado por Albert Rivera han explicado a Europa Press que no hay una vía abierta para la integración de Clemente en las listas electorales y que "no hay conversaciones" entre ambas partes sobre este extremo.

"Ciudadanos no ha ido a buscarla", aseguran, tras recordar que en marzo los afiliados del partido decidieron que no fuera ella la candidata a presidir la Junta.

Asimismo, las fuentes han insistido en que, para las elecciones del 10 de noviembre, la dirección de Cs tiene previsto mantener las mismas candidaturas que se presentaron en abril.

En dos entrevistas, una en la Cadena SER y otra en el diario 'El País', Clemente ha dejado claro que le gustaría volver a la política de la mano de la formación naranja.

Se trata de las primeras declaraciones públicas de la exdirigente autonómica del PP desde que fuera derrotada por Francisco Igea --ahora vicepresidente del Gobierno de Castilla y León-- en las primarias de Cs. Concurrió con el respaldo de la dirección del partido y fue proclamada vencedora, pero después Igea denunció irregularidades en la votación y la Comisión de Garantías de Cs tuvo que corregir el resultado al anular parte de los votos recibidos por Clemente.

CONTACTOS DESPUÉS DE LAS PRIMARIAS

Sobre el intento de pucherazo en las primarias, la expresidenta de las Cortes mantiene que no sabe lo que ocurrió y que ella no participó "en nada de lo que se realizó". "Las cosas no se hicieron bien y decidí luego quedarme fuera de todo, apartarme, porque el momento era muy convulso, por las siguientes campañas electorales y porque creí que era lo mejor porque no quería entrar en ninguna lista de una manera forzada", declaró a 'El País'.

Según ha explicado, habló con Rivera al día siguiente de que se denunciaran las irregularidades y una semana después se vieron en persona. El presidente de Cs le dijo que lo sucedido en la votación "también fue para él una sorpresa" y que hablarían más adelante, según Clemente, que por su parte afirmó que seguía estando "dispuesta para poder colaborar" y seguir trabajando en política.

"Nos hemos vuelto a ver ahora en septiembre antes de la convocatoria electoral y estamos pendientes de tomar la decisión. Me gustaría y mi disposición es trabajar por mi tierra, pero las decisiones se toman compartidas. Yo no quiero forzar ni imponer nada. Yo me ofrezco, pero también me tienen que querer", dijo a 'El País', sin precisar con quién tuvo esta conversación.

CLEMENTE, "A DISPOSICIÓN DE Cs"

Cuando en la SER le preguntaron si querría concurrir como candidata al Congreso en noviembre con Ciudadanos, Clemente dijo que esto es algo que no depende solo de ella, pero insistió en que la política le apasiona y que le gustaría volver a dedicarse a ella. Además, indicó que sigue estando "a disposición de Cs" porque cree que aporta soluciones distintas a las del "bipartidismo".

El único miembro de la dirección nacional de Cs que ha salido a comentar públicamente las palabras de Clemente ha sido precisamente Igea, que se presentó a las primarias precisamente para evitar que ella fuera la candidata en las elecciones autonómicas, por considerar que su figura no representaba la regeneración política.

Concretamente, ha criticado la valoración de Clemente sobre lo ocurrido en las primarias. Al ser un partido relativamente joven, "cuando hay algo que no funciona o se sale de las reglas establecidas, por ejemplo para las listas, no hay resortes previstos para resolverlo", señaló la exdiputada 'popular', que considera que los partidos tradicionales sí cuentan con "una estructura, una jerarquía y una disciplina en la organización".

El vicepresidente de Castilla y León ha replicado que "en lo alto de la jerarquía de un partido democrático están sus militantes", a los cuales "se les debe la obediencia y la disciplina". Además, ha subrayado que "la política no es, ni debe ser, un proyecto personal", y que por eso milita en Ciudadanos.