Ciudadanos aplaude el discurso del rey y rechaza que fuera "retórica hueca"

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, ha aplaudido hoy el discurso del rey, en especial que aludiera a la convivencia y se dirigiera a los jóvenes, y ha negado que usara "palabras vacías y retórica hueca", como afirman los independentistas.

En una rueda de prensa en la sede del partido en Barcelona, Girauta ha sostenido que el rey estuvo ayer "a la altura" y pronunció "un discurso cargado de contenido que invita a todos a la reflexión".

Ha dicho que, si insistió en la convivencia, fue porque "evidentemente está en peligro", por lo que ha enfatizado la importancia de la Constitución, un texto que "trajo la reconciliación y la concordia entre gente que estaba en las antípodas ideológicas".

"La democracia y la libertad eran el objetivo y se lograron. Es nuestra obligación, de las fuerzas políticas, mantener la democracia y la libertad, que no se pierdan", ha aseverado acto seguido.

Sin la Constitución "no hay nada", no hay ni "libertad" ni "democracia", ha dicho Girauta, que ha censurado que Cataluña esté "en manos de un señor que considera que las reglas no van con él", en alusión al presidente de la Generalitat, Quim Torra.

Girauta también ha considerado "importante y oportuno" que Felipe VI aludiera a "la revolución tecnológica en ciernes" y a "la necesidad de que España se mantenga en la modernidad".

Ha dicho que "está en peligro la adaptación de España a los nuevos tiempos" y que por eso fue "oportuno" que el monarca "subrayara esta cuestión en un debate político superficial".