Ciudadanos apoyará una reforma "sosegada" para proteger mejor a las mujeres, no una "chapuza" hecha con "prisas"

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso y candidata a liderar el partido, Inés Arrimadas, ha afirmado este jueves que su partido apoyará una reforma "sosegada" de la legislación para proteger mejor a las mujeres frente a acosos, abusos o agresiones sexuales, y por ello ha advertido al Gobierno de que presentar una "chapuza" hecha con "prisas" es "contraproducente".

"Creo que es un tema muy serio y hay que regularlo bien", ha dicho en declaraciones a Telecinco, recogidas por Europa Press, cuando le han preguntado por el anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, aprobado el pasado martes por el Consejo de Ministros. Cuando inicie su tramitación en el Congreso, los distintos grupos podrán plantear enmiendas.

Arrimadas considera que modificar el Código Penal "no es hacer una pancarta para ir a una manifestación" y que "no hay que tener prisa para presentar cualquier cosa antes del 8 de marzo", Día Internacional de la Mujer. "Me parece que esto no hace un favor al feminismo, hace un efecto contraproducente", ha concluido.

TRABAJO JURÍDICO Y CONSENSO POLÍTICO

En este sentido, ha pedido "seriedad, calma" y que cualquier reforma sea fruto de "un trabajo jurídico y un consenso político importante", pues cree que hay "mucha gente" en España a favor de garantizar una "mayor protección para las mujeres y las niñas".

"Si este Gobierno quiere hacer una reforma sosegada para mejorar la normativa para proteger mejor a las mujeres, ahí estará Ciudadanos", ha subrayado la diputada. En cambio, no ve bien que se presente un anteproyecto "rápido y corriendo" que es "bloqueado incluso por miembros del propio Gobierno porque es una chapuza", en alusión a las discrepancias entre el PSOE y Unidas Podemos.

Por otro lado, Arrimadas ha adelantado que la formación naranja participará, "como siempre", en la manifestación del 8-M. En este contexto, ha pedido a los socialistas y al partido morado que "dejen de patrimonializar el feminismo" y que "no vuelvan a intentar echar de la manifestación" a Cs ni a "hacer consignas contra las mujeres de otros partidos".

Según ha indicado, en el Ejecutivo de Pedro Sánchez "deben entender que el feminismo es plural". "Hay muchas que somos feministas pero no lo entendemos como la señora Irene Montero", la ministra de Igualdad, ha afirmado.

MUJERES AL FRENTE DE CIUDADANOS

La portavoz parlamentaria ha destacado, por ejemplo, que en su candidatura a las primarias de Ciudadanos, hay varias mujeres en puestos destacados: Marina Bravo como secretaria general, Melisa Rodríguez como portavoz de la Ejecutiva, Lorena Roldán como portavoz adjunta y ella misma como presidenta.

En su opinión, es "más importante" para el feminismo "tener mujeres al frente" de un partido que "decir 'miembras' o 'portavozas'" mientras se presenta un cartel con Pablo Iglesias y otros dos hombres dirigentes de Podemos con la palabra 'nosotras' detrás. "Yo no voy a dar lecciones de feminismo a nadie, solo pido que a nosotras no nos las den", ha recalcado.