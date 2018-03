Ciudadanos cuestiona a Cifuentes cuántos discos duros "tienen que morir" para que duerma "tranquila" por las noches

Así ha ironizado Zafra al preguntarle a la presidenta regional sobre cómo valora la actitud y colaboración de su Gobierno con la Justicia, después de que el 30 de enero se conociera que supuestamente la Administración regional habría eliminado todos los correos electrónicos corporativos del exsecretario general del PP Francisco Granados.

Además les ha espetado que perdieron documentos de Arpegio y la providencia de las actas del Canal de Isabel II, relacionadas con el caso Lezo."¿Cuántos discos duros tienen que morir para que usted esté tranquila por la noches? Ahora dirá que su Gobierno tiene tolerancia cero con la corrupción, qué significa que los anteriores gobiernos no la tenían, porque hay miembros en su bancada que fueron consejeros", ha criticado el portavoz adjunto de Ciudadanos.

Además, también le ha augurado que la presidenta regional le contestaría que fue la que destapó el caso Lezo "como hizo la expresidenta de la Comunidad Esperanza Aguirre destapando Gürtel.

"El mérito hubiese sido evitarlo, porque usted estaba aquí y no lo hicieron. En estas últimas semanas a usted se le llena la boca diciendo que iba a hacer huelga a la japonesa, las que hacen la huelga a la japonesa son las mujeres que tienen que trabajar más horas y ganan la mitad de lo que ganan sus compañeros", ha añadido.

Por su parte, Cifuentes le ha contestado que respira muy tranquila y que está muy tranquila por las noches porque tiene "la conciencia tranquila". "Aunque a usted no le guste nosotros somos un Gobierno que colabora de manera permanente y hemos llevado a la Fiscalía documentos clave cuando hemos detectado irregularidades y colaboramos de manera permanente con todo lo que nos solicitan los tribunales, pero no podemos entregar algo que no tenemos", ha indicado la presidenta.

Por otro lado, sobre la cuestión de que el Gobierno impulse una normativa para conservar los correos de los altos cargos, la dirigente madrileña ha asegurado que "lo van a apoyar" porque tienen "la conciencia bien tranquila".

"Lo que compruebo con su pregunta es que cada semana se superan y se superan a peor, me vuelve a hablar otro Pleno con otro aspecto que no tiene que ver con mi Gobierno. Pujan con unas subastas contra ustedes mismos, dejen de malmeter sin hacer control de Gobierno", ha concluido Cifuentes.