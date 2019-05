Ciudadanos exigirá la reforma de la euroorden en Bruselas para apoyar al próximo comisario de Justicia

Ciudadanos exigirá en Bruselas la reforma del sistema de la orden europea de detención y entrega como condición para apoyar a quien aspire a ser el próximo comisario de Justicia, según ha adelantado este domingo el cabeza de lista de la formación naranja a las elecciones europeas del 26 de mayo, Luis Garicano.

En un acto electoral celebrado en la madrileña plaza de Chamberí, Garicano ha afirmado que el espacio Schengen, que garantiza la libre circulación entre los países que lo integran, es una "conquista" para los europeos, pero ha advertido de que tiene "un agujerito".

"Para que funcione, tenemos que tener un espacio de justicia compartido y una euroorden que funcione", ya que algunos han recurrido a "triquiñuelas jurídicas" y "han abusado de la euroorden para evadir la acción de la Justicia", ha indicado en referencia a políticos como el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, que huyó a Bélgica, donde permanece, para evitar ser juzgado en España en relación con el proceso independentista.

Por ello, ha señalado que Ciudadanos no votará al próximo aspirante a comisario de Justicia de la Unión Europea "si no se compromete a la reforma de la euroorden" para que ese tipo de situaciones no se vuelvan a repetir.

Aunque el juez del Tribunal Supremo pidió que la Justicia alemana entregara a Puigdemont a España cuando el expresidente catalán se encontraba en este país, acabó retirando la euroorden porque solo se le habría podido juzgar por un delito de malversación y no por rebelión.

UN EQUIPO PARA LIDERAR LAS REFORMAS EN EUROPA

En el acto de este domingo, en el que también han intervenido el presidente de Cs, Albert Rivera, y los candidatos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid y a la Alcaldía de la capital, Ignacio Aguado y Begoña Villacís, Garicano ha presentado a las personas que le acompañan en los primeros puestos de la candidatura europea.

Junto a él estaban Maite Pagazaurtundúa, Soraya Rodríguez, Javier Nart, José Ramón Bauzá, Jordi Cañas y Susana Solís, que ocupan los puestos 2 a 7 en la lista electoral. Un equipo de personas "trabajadoras, formadas" y "comprometidas con la igualdad", con el que "vamos a liderar las reformas que Europa necesita" y a lograr que España "recupere su posición de liderazgo", ha asegurado Garicano.

Rivera, por su parte, ha destacado que son un equipo "gente diversa" que en algunos casos --como Pagazaurtundúa, Rodríguez y Bauzá-- proceden de otros partidos (UPyD, PSOE y PP), pero tienen "un proyecto común" porque no son "sectarios" ni pretenden "excluir".

SER EL PRIMER PARTIDO DENTRO DE ALDE

El líder de la formación naranja se ha mostrado convencido de que van a convertirse en "el primer partido liberal" dentro de la Alianza de los Liberales y los Demócratas por Europa (ALDE). "Y cuanto más fuertes seamos, más libertad habrá en Europa y más avanzará", ha resaltado tras mencionar retos como el Brexit, el separatismo en Cataluña y los "populismos y nacionalismos crecientes y efervescentes".

Según ha afirmado, Europa superó los periodos de guerras y enfrentamientos y se ha convertido en "el continente de la libertad, el bienestar, la economía abierta y la paz", y eso es lo que hay que proteger frente a los nacionalismos y los populismos, que buscan "destruir Europa" y que "nunca descansan".

Para combatirlos, ha propuesto que los liberales convenzan a socialistas y conservadores, que han ido "perdiendo fuelle" en los últimos años en la UE, de que es necesario hacer autocrítica e impulsar reformas.

"Y quien quiera romper Europa y España, que sepa que tiene un muro de contención en Cs en Europa", ha recalcado, asegurando que sus eurodiputados representarán "el retén de las libertades, la resistencia de la igualdad y el proyecto de unión".

SE TRATA DE VOTAR "SÍ O NO A EUROPA"

También Maite Pagazaurtundúa ha prevenido contra "los populismos, los nacionalismos y los ultranacionalimos", que "van de la mano del miedo, los prejuicios y las políticas identitarias". Hay que evitar que "ese cáncer invisible pueda paralizarnos y llevarnos al desastre", ha subrayado.

Por eso, ha animado a los ciudadanos a acudir a las urnas el próximo 26 de mayo, porque se trata de decir "sí o no a Europa", y porque los que quieren destruir el proyecto comunitario, a los que el bipartidismo "ha dejado crecer", sí van a ir a votar.

Pagazaurtundúa, que ya ocupaba un escaño en el Parlamento Europeo con UPyD, se ha comprometido a defender la reputación de España y a "decir 'no' a cada mentira" que difundan políticos como Puigdemont, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, o el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, que "se hacen las víctimas" mientras actúan "contra los valores constitucionales", los derechos humanos y los tratados de la UE.

La candidata ha afirmado que el equipo encabezado por Garicano está compuesto por "gente comprometida, capaz, valiente, tenaz" y dispuesta a afrontar los problemas que el PP y el PSOE "no se han atrevido a afrontar" en España y en Europa.

Durante el acto celebrado en Madrid, Ciudadanos ha proyectado un vídeo de campaña para las elecciones europeas en el que aparecen Pagazurtundúa visitando un museo, Bauzá tocando la batería, Rodríguez cocinando, Nart haciendo submarinismo, Cañas trabajando en su despacho y Solís corriendo. "Con este equipo vamos a liderar las reformas que Europa necesita", dice Garicano al final.