Ciudadanos vería "injustificable" que la Fiscalía con Delgado al frente asumiera la instrucción de las causas penales

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas ha afirmado este miércoles que sería "injustificable" que el Gobierno impulsase una reforma para que la Fiscalía asumiera la instrucción de las causas penales, ya que eso supondría que el órgano dirigido por Dolores Delgado investigara casos de corrupción del PSOE o causas judiciales que afecten a sus socios independentistas.

Así se ha referido Arrimadas, en un coloquio del Club Siglo XXI sobre temas judiciales, al compromiso del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, de presentar antes de fin de año un anteproyecto de ley que atribuya la instrucción de las causas penales a la Fiscalía en lugar de al juez, como se hace actualmente.

"Si eso se lleva a cabo, Delgado dirigiría la instrucción" de causas "contra compañeros de su partido o contra sus socios" que dieron "un golpe de Estado en Cataluña" --ERC y Junts per Catalunya--, ha dicho la diputada de Cs, que ha puesto en duda que en este caso el Ministerio Fiscal actuara con independencia.

Arrimadas ha vuelto a criticar el nombramiento de Delgado como Fiscal General del Estado tras haber sido ministra de Justicia en el Gobierno de Pedro Sánchez. A continuación, ha dicho que sería "injustificable" que, después de eso, una reforma legal atribuyera a la Fiscalía la instrucción de las causas penales.

UN NUEVO SISTEMA DE NOMBRAMIENTO DEL FISCAL GENERAL

En su opinión, lo primero que habría que hacer es modificar el sistema de elección del Fiscal General del Estado. "Y luego, si acaso, hablamos de lo otro", ha añadido, destacando que la reforma que plantea Cs habría impedido la designación de Delgado por su anterior vinculación al Ejecutivo de Sánchez.

En el coloquio también ha participado el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que ha advertido de que, al ser el Gobierno quien nombra al Fiscal General del Estado, la Fiscalía es una institución "algo politizada", mientras que el Estatuto de los jueces les garantiza "independencia cien por cien".

Por ello, ha advertido del riesgo de que los fiscales pudieran recibir "presiones" cuando los investigados fueran personas "con poder político o económico", una situación que ha recomendado evitar.

Por otro lado, Arrimadas ha expresado su preocupación ante la intención del Ejecutivo de cambiar el sistema de acceso a la carrera judicial, sobre todo teniendo en cuenta que Podemos decía en 2016 que algunos cargos clave de la Justicia deberían ser designados por su "compromiso con el programa de gobierno". "Nos esperamos lo peor", ha comentado.

REFORMA DEL DELITO DE SEDICIÓN

También considera "muy preocupante" que el Gobierno quiera impulsar una reforma del Código Penal que rebajaría las penas a los líderes del proceso independentista condenados por el Tribunal Supremo, al modificar el delito de sedición.

A su modo de ver, esto sería "escandaloso", porque supondría ofrecer "un indulto por la puerta de atrás" para el líder de ERC y exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras, de manera que "los que han dado un golpe de Estado tengan premio".

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso también ha insistido en la necesidad de reformar el mecanismo de la orden europea de detención y entrega (euroorden), que en el caso del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, huido de la Justicia en Bélgica, no se ha podido aplicar aún.

"Si Europa no tiene fronteras para los delincuentes, no puede tener fronteras para los jueces", ha subrayado. Además, ha indicado que, a la hora de intentar que Puigdemont sea devuelto a España para que sea juzgado por el 'procés', "no ayuda" que Sánchez haya pactado con JxCat en la Diputación de Barcelona o que fuera investido presidente gracias a los votos de ERC.

"No se lo tomarán muy en serio" en Europa si "esos criminales malísimos" reclamados por la Justicia española "son sus socios de investidura", ha apuntado.

ENTREGA DE PUIGDEMONT A LA JUSTICIA ESPAÑOLA

Eloy Velasco, por su parte, ha afirmado que el tribunal regional alemán que en 2018 resolvió entregar a Puigdemont a España por malversación de caudales públicos, pero no por rebelión, "se equivocó radicalmente" e "hirió el principio de confianza mutua" entre los sistemas judiciales de los distintos países de la UE.

"El tribunal requerido no puede entrar a analizar los elementos del tipo delictivo. Ya somos suficientemente mayores para decidir nosotros sobre el fondo del asunto", ha argumentado.

Asimismo, el magistrado de la Audiencia Nacional se ha preguntado "qué imagen da" el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos tras la reciente escala en Madrid de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez --que tiene prohibido entrar en países de la zona Schengen--, mientras al mismo tiempo "pide a otro país de Europa que le ayude" a traer a Puigdemont a España.

EL GOBIERNO VE AL CGPJ COMO UN "ÓRGANO PARTIDISTA"

Por último, Arrimadas ha dicho que le parece "desconcertante" que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, haya defendido este miércoles en el Pleno del Congreso que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es un "órgano político", al igual que el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas.

"Se creen que son órganos partidistas", que "tienen que estar controlados por el partido del Gobierno de turno", ha criticado la diputada, que ha reiterado que Cs no pactará con otros partidos la renovación de los miembros del CGPJ.

Tras insistir en la reforma que propone la formación naranja --para que los doce vocales de origen judicial sean elegidos por los jueces, no por el Congreso y el Senado--, ha puesto en duda que el Gobierno se pueda abrir a este cambio una vez se renueve el CGPJ, como ha sugerido el ministro.

Según ha señalado, ni el PP ni el PSOE han mostrado voluntad de llevar a cabo esa reforma porque en los últimos 40 años nunca la han aprobado, teniendo mayorías parlamentarias suficientes para haberlo hecho.