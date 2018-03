Ciudadanos insta a Torrent a responder a su carta y concretar un pleno

El portavoz adjunto del grupo de Ciudadanos (Cs), Fernando de Páramo, ha instado hoy al presidente del Parlament, Roger Torrent, a responder la carta que le envió la líder de su partido, Inés Arrimadas, así como a concretar el pleno solicitado para dar explicaciones sobre el bloqueo de la investidura.

En una rueda de prensa en el Parlament, De Páramo ha lamentado que "a día de hoy" el presidente Roger Torrent "siga escondido y no dé la cara" porque no ha respondido aún la carta que Arrimadas le envió días atrás, ni la solicitud de convocatoria de un pleno específico para que explique la situación de bloqueo institucional.

El portavoz adjunto de Ciudadanos ha considerado que "hay una situación insostenible" ya que la sesión de investidura sigue pospuesta, y ha rechazado con ironía el argumento de Torrent por el que declina comparecer en un pleno.

"En un Parlament donde se han saltado las leyes y ha sido aprobada una declaración de independencia, ahora dicen que no hay fundamento jurídico, pero en el 'Matrix del procés' todo es posible", ha indicado.

Fernando de Páramo ha considerado que "los líderes del 'procés' son más de fugarse, o de no dar la cara, que de comparecer y dar explicaciones", pero ha advertido de que "no se puede silenciar y dejar en 'stand by' al grupo que ganó las elecciones en Cataluña y que tiene más diputados".

Sobre la reunión que mantuvo ayer en Bruselas el grupo de JxCat, De Páramo ha afirmado que la reafirmación de Jordi Sànchez como candidato demuestra que "no quieren un presidente de la Generalitat, sino alargar el 'procés', no buscan un desbloqueo de la situación sino que tratan de mantener el lío que hay en el Parlament".

En cuanto al operativo desplegado hoy por la Guardia Civil en la sede de Òmnium Cultural y en el Palau de la Generalitat, De Páramo se ha limitado a señalar que Ciudadanos "respeta las decisiones judiciales".