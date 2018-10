Ciudadanos ve lógico que Sánchez no quiera comparecer en el Senado porque solo piensa en "huir"

Así se ha pronunciado Girauta, antes de participar en la Junta de Portavoces de la Cámara Baja, al conocer que Sánchez se niega a comparecer en el Pleno de la Cámara Alta el próximo 23 de octubre para hablar exclusivamente de su tesis doctoral, como había reclamado el PP, amparándose en que el Reglamento de la Cámara no establece estas comparecencias.

"El señor Sánchez está huyendo", "se dedica básicamente a escaparse de España y huye de los ciudadanos españoles, de su debilidad parlamentaria, de los ultimátums y de todo", ha declarado, atribuyendo esto a la "debilidad parlamentaria" del Gobierno, que solo cuenta con 84 diputados en el Congreso.

El hecho de que "es débil" explica "todo lo demás", ha señalado Girauta, que ha añadido que lo que realmente debería sorprender no es que el jefe del Ejecutivo no quiera acudir al Senado, sino que "alguien con tan poca fuerza insista en no convocar elecciones".

El portavoz de la formación naranja ha subrayado que Sánchez debería comparecer en el Congreso para despejar las dudas sobre su tesis doctoral, sobre todo por lo que esta polémica representa "respecto de la universidad española".