Ciudadanos niega estar negociando con Vox en Murcia

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha asegurado este jueves que la reunión que está teniendo lugar en Murcia con Vox no es para negociar, sino para explicar el "buen acuerdo" ya firmado con el PP y pedir que no bloqueen la investidura con su voto en contra.

En declaraciones a los medios en el Congreso de los Diputados, Villegas ha destacado que desconoce si la reunión ha acabado, y por tanto, si Vox ha salido convencido de la reunión y se apresta a apoyar la Presidencia del popular Fernando López Miras.

Ha pedido a Vox, no obstante, que no bloquee más un Gobierno "centrado, liberal y moderado" en Murcia, asentado además en un acuerdo que baja los impuestos o universaliza la educación de 0 a 3 años, y que por tanto "deje de hacer el juego al PSOE y a Podemos".

Villegas ha asegurado que todo lo que implique bloquear un gobierno "liberal y moderado" del PP y Ciudadanos en Murcia supone "darle alas al PSOE", por lo que ha instado a Vox a dejarles "actuar" para iniciar la legislatura en la comunidad autónoma.

El secretario general ha negado que su partido descartara mantener una reunión a tres con Vox y PP, siempre y cuando no se celebrase para negociar un gobierno de coalición, sino para informar de los acuerdos firmados con el PP, como ha sido el caso de Murcia.

"Sentarse o no no es lo que marca la situación, lo que marcan los acuerdos de Cs es no llegar a un gobierno de coalición con Vox ni a gobiernos tripartitos", ha señalado.

Por ello, ha insistido en que en Murcia únicamente se ha mantenido un encuentro para explicar "un acuerdo de gobierno que ya está cerrado y firmado" y que su partido no está dispuesto a modificar, así que hace a Vox "responsable de su voto de esta tarde" en la investidura de López Miras.

En el caso de Madrid, Ciudadanos aún está negociando un acuerdo de gobierno con el PP que está ya en una "fase bastante avanzada", según Villegas, pero aún desconoce si, como en Murcia, se reunirán con Vox para mostrárselo cuando ya esté listo o si se lo enviarán "por correo electrónico".

Con todo, el secretario general ha descartado que pueda haber un "acuerdo programático con los tres logos y las tres firmas" de PP, Ciudadanos y Vox.