Ciudadanos pedirá una comisión de investigación sobre el "caso Ábalos"

La portavoz de la gestora de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, ha anunciado este sábado que la formación pedirá junto al PP una comisión de investigación en el Congreso sobre el paso por España de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y su encuentro con el ministro José Luis Ábalos.

Rodríguez ha anunciado esta iniciativa tras el Consejo General de Ciudadanos al ser preguntada por ese encuentro, que ha considerado "escandaloso", y por la visita a España del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó.

El objetivo de la comisión de investigación, según ha indicado, es "saber cómo es posible que el avión de la vicepresidenta de una 'narcodictadura' ha aterrizado en suelo español" y "por qué el señor Ábalos se ha reunido con ese número dos (de Venezuela), desatendiendo cualquier tipo de estrategia de la UE".

También pretende dilucidar "cómo es posible que un ministro de España pueda dar cuatro versiones diferentes en 24 horas" sobre lo ocurrido.

"Nos parece del todo escandaloso lo que ha sucedido en las últimas 24 horas, en las que un ministro como el señor Ábalos ha dado hasta cuatro versiones, con un tono además con la prensa despótico y bastante altanero, supongo que al sentirse incómodo porque le están pillando en contradicciones sistemáticamente", ha sostenido.

En su opinión, esto "no es reflejo de lo que debería ser un buen Gobierno de España" y además se suma al hecho de que, según ha leído en la prensa, "empieza a haber enfrentamientos incluso entre el señor Marlaska (ministro el Interior) y el señor Ábalos, lo que no es serio y no se lo puede permitir un país como España".

Rodríguez ha criticado que Ábalos "no esté del lado de los demócratas, de los que defienden los derechos y libertades del pueblo venezolano", y ha sostenido que el Gobierno de Pedro Sánchez "está totalmente podemizado por el señor Iglesias" y ella "no quiere pensar por qué".

En cuanto a la decisión del presidente Pedro Sánchez de no reunirse con Guaidó, la portavoz de Ciudadanos lo ha considerado "una vergüenza y una desfachatez", sobre todo porque mientras tanto "manda a un ministro a reunirse con la vicepresidenta de una narcodictadura".

Ha subrayado que otros mandatarios europeos sí se han reunido con Guaidó y esta situación "empieza a tener un tufillo de influencia del señor Iglesias".