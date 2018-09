Ciudadanos recalca que si Torra acude al Congreso debe respetar la ley

El portavoz de Economía del grupo parlamentario de Ciudadanos, Toni Roldán, ha advertido hoy de que si el presidente de la Generalitat, Quim Torra, acude al Congreso debe respetar la ley porque el diálogo "no cabe si no es en la Constitución".

En una rueda de prensa en el Congreso, Roldán ha dicho que su partido aún tiene que conocer en qué formato se va a concretar la invitación realizada hoy por la presidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor, para la comparecencia de Torra y después la "valorará".

Pero ha insistido en que "lo que hay que hacer siempre es respetar la Constitución" y ha recriminado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya paseado por La Moncloa con Torra.

Un presidente de la Generalitat que "no respeta la Constitución, degrada las instituciones e Cataluña, no respeta la pluralidad democrática y además es xenófobo y racista", por lo que "ese no es el camino", ha advertido.

Roldán ha rechazado las críticas a su partido por su retirada de los lazos amarillos y ha asegurado que quien siembra la discordia en este ámbito es "quien tiene odio al que piensa distinto y eso es el nacionalismo radical que representa Torra".