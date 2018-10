Ciudadanos recuerda que "los plazos de enmiendas no están para dejar leyes muertas"

Villegas se ha expresado así en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, después de que su partido haya renunciado a solicitar una nueva ampliación para la presentación de enmiendas a la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria presentada por el PSOE y Unidos Podemos en agosto.

Esta reforma, a la que también se sumaron Esquerra Republicana y Compromís, busca acabar con el poder del veto del Senado a la senda de déficit, facilitando así la presentación de unos Presupuestos distintos de los del anterior Ejecutivo.

La reforma se encontraba bloqueada por la solicitud de prórrogas a la presentación de enmiendas que venían realizando PP y Ciudadanos. Según indicaron a Europa Press fuentes parlamentarias, todo apunta a que esta vez no va a haber más ampliaciones, con lo que los grupos presentarán sus enmiendas y la proposición de ley podrá pasar a la siguiente fase, que es el debate del texto.

"Nosotros rechazamos que se tramitara por urgencia y en lectura única", ha recordado Villegas, que considera "innecesario" la presentación de una enmienda a la totalidad. "Cuando se abra el período para las enmiendas parciales, nos tomaremos tiempo para ver si se presentan o no", ha añadido.

Fuentes de la dirección del Grupo Popular han mostrado este mismo lunes su sorpresa por la decisión de Ciudadanos de no sumarse a las prórrogas y avisan de que puede ser el primer paso a unos Presupuestos del tándem de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

En este sentido, el secretario general de la formación 'naranja' se ha mostrado "sorprendido" por el "ruido mediático" que ha levantado la "decisión de su formación". "Los plazos de enmiendas no están para dejar leyes muertas sine die. Este no es el espíritu del reglamento del Congreso", ha justificado.

"NO VAMOS A PERMITIR LA APROBACIÓN DE ESTOS PRESUPUESTOS"

Por su parte, el portavoz de Cs en la Cámara Baja, Juan Carlos Girauta, ha asegurado que el movimiento de su partido no implica que vayan a "permitir la aprobación" de los PGE. "Ni muchísimo menos. Queremos que se discuta en pleno nuestra enmienda a la propuesta de Podemos", ha señalado.

En este sentido, Girauta ha explicado que su "decisión no es para desbloquear nada" y ha descartado que se trate de una "operación de marketing". "Nosotros queremos política. La mayor tentación de un Gobierno es abrir el grifo y complacer al que pide pero el déficit no se puede escapar", ha añadido.

Así, el portavoz ha dicho que Ciudadanos no tiene "ninguna necesidad" de desmarcarse del Partido Popular y que, en todo caso, "a lo mejor el problema de diferenciarse lo tienen otros". "Yo no se como Pablo Casado no se diferencia de Vox", ha remachado.