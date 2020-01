Ciudadanos afirma que la suspensión de la euroorden contra Puigdemont y Comín no afecta a Junqueras, condenado en firme

"Para el caso de Junqueras, eso no tiene ninguna importancia porque está condenado en firme" y, según la ley electoral española, "los condenados pierden el cargo público que estén ostentando", ha declarado en rueda de prensa en la sede de Cs.

Puigdemont ha celebrado la suspensión de la euroorden contra él y contra Comín --que aún no han sido juzgados por el proceso independentista catalán al estar fugados en Bélgica-- y ha exigido a la Justicia española que reconozca la inmunidad de Junqueras, condenado a trece años de cárcel, y lo libere.

Esta decisión llega después de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que determinó que Junqueras, exvicepresidente de la Generalitat, debería haber gozado de inmunidad desde el momento en que fue elegido como miembro del Parlamento Europeo.

Esto permitió luego a Puigdemont y Comín acreditarse como eurodiputados. Mientras, la Junta Electoral Central estudiará este viernes si tramita el acta de eurodiputado de Junqueras.

Arrimadas ha señalado que esta situación no se habría producido si se hubiese aprobado la propuesta de Cs de modificar la ley para que los fugados de la Justicia no puedan concurrir a procesos electorales. No se hizo porque el PP y el PSOE* "no quisieron", ha indicado.

Asimismo, ha recordado que la formación naranja exige desde hace tiempo una reforma del mecanismo de la euroorden para que funcione de manera "mucho más eficaz".

En su opinión, lo que resulta "inverosímil" es que el Gobierno de Pedro Sánchez haya "forzado a la Abogacía del Estado a decir una cosa que no tiene ningún sentido" en relación con Junqueras.

Este órgano concluyó el pasado lunes que, pese a que el presidente de ERC está cumpliendo condena y está inhabilitado para cargo público, cabría* permitir que saliera de prisión para acreditarse como europarlamentario.