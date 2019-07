Ciutadans critica la "incompetencia" de Torra y le insta a marcharse

La diputada y portavoz de Ciutadans en el Parlament, Lorena Roldán, ha criticado este miércoles la "incompetencia" del presidente de la Generalitat, Quim Torra, y le ha instado a marcharse y dejar paso a los que, según ella, "quieren trabajar para los problemas reales de los catalanes".

En un su contrarréplica al presidente de la Generalitat en el pleno del Parlament, durante el debate monográfico sobre "las propuestas para la Cataluña real" impulsado por Ciudadanos, Roldán ha criticado que Torra y su Govern tengan como única prioridad la independencia.

"Su incompetencia nos roba el futuro, señor Torra", ha afirmado Roldán, que como en su primera intervención ha relatado las carencias sociales y de inversión pública frente al "despilfarro" de la Generalitat "para el 'procés'".

"Usted ha dedicado dos horas de discurso para no decir nada nuevo, o mejor dicho para no leer nada nuevo (...) ha hecho una carta a los reyes de propuestas que no tienen ni calendario ni plan", ha afirmado la diputada de Ciutadans sobre la extensa intervención de Torra, que ha leído todo su discurso.

Roldán ha subrayado la falta de "coherencia" de Torra: "Ustedes se pasan la vida diciendo lo oprimidos que están, pero luego viene aquí y, oye, qué bien va todo".

Para la portavoz de la formación naranja -la favorita en la votación de esta semana para las primarias a la Generalitat-, Torra ha "abandonado" con su inacción "a todos los catalanes".

"Las listas de espera no discriminan, ahí estamos todos, los independentistas y los no independentistas", ha dicho a propósito de las esperas para la salud pública, que ha recordado están por encima de la media española.

Roldán ha espetado a Torra: "La estelada no da de comer. Bueno, a ustedes sí" y, al final de su intervención, ha insistido en reclamar al presidente catalán que se "vaya" y que deje de vivir en un "mundo paralelo".

"Vive en la república ficticia, donde Puigdemont es aún presidente y Europa les apoya. Despierten", ha añadido.