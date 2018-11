Clara Serra aboga por dar "facilidades" a Carmena con su candidatura

La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Clara Serra, ha abogado por dar "facilidades" a la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, en su candidatura para las próximas elecciones municipales y ha instado a buscar "con calma" una "solución" para que "todas las fuerzas del cambio vayan remando en la misma dirección".

En una entrevista con la Agencia Efe, la portavoz ha pedido a su formación que haga "todo lo posible para que Manuela (Carmena) tenga la posibilidad de ganar las próximas elecciones" para así "seguir ampliando el proyecto del Ayuntamiento de Madrid".

"Estoy a favor de que salga adelante un consenso y acuerdo por parte de todos, que Manuela Carmena se decida, tenga facilidades y pueda llevar a cabo una tarea que es importante para todos", ha comentado.

Recientemente, la ejecutiva regional de Podemos Madrid acordó abrir un expediente disciplinario y suspender cautelarmente de militancia a la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, y a otros cinco concejales de la formación en el Consistorio con los que Carmena quiere contar para su candidatura en las elecciones municipales de mayo de 2019.

La decisión se adoptó después de que Maestre y los concejales José Manuel Calvo, Jorge García Castaño, Marta Gómez, Esther Gómez y Francisco Pérez retiraran su candidatura a las primarias de Podemos en desacuerdo por la forma en la que se quería confeccionar la lista, ya que varios figuraban en los últimos puestos.

"Todos estamos de acuerdo en que el hecho de que Podemos perdiera a personas tan valiosas en el equipo de Manuela sería una mala noticia", ha dicho la portavoz, que ha instado a solucionar "con calma" esta situación para que "Carmena, su equipo de Gobierno y el conjunto de las fuerzas del cambio" vayan "remando en la misma dirección".

En su opinión, "hay que priorizar que los madrileños vuelvan a tener un Ayuntamiento del cambio en 2019" con Carmena al frente, a la que considera "la mejor candidata".

Serra no cree que la crisis abierta en Podemos a cuenta de la candidatura de Carmena tenga consecuencias negativas en los resultados electorales del partido en la Comunidad de Madrid, donde defiende configurar una lista que "aglutine a cuantas más fuerzas mejor".

"No nos podemos permitir no ir todos a una. Haremos todos los esfuerzos posibles, todavía estamos en esas negociaciones ", ha manifestado la portavoz, que no descarta la posibilidad de que Podemos y el PSOE-M gobiernen juntos en la región.

"El objetivo tiene que ser cambiar las políticas de la Comunidad de Madrid, para ello hace falta un gobierno sólido y estable, si hay que entenderse con otras fuerzas políticas y consolidar un gobierno más sólido con el PSOE, estaremos totalmente dispuestos a hacerlo", ha señalado.

Serra fue elegida recientemente portavoz de Podemos en la Asamblea tras la dimisión de Lorena Ruiz-Huerta, del sector anticapitalista, que hizo referencia en su despedida a la "lucha por el poder" y a "las puñaladas" dentro de la formación.

"El grupo parlamentario de Podemos funciona muy bien (...) Me siento la portavoz de un grupo plural que tiene sus diferencias pero en absoluto es un espacio como el que planteaba Lorena", ha comentado al respecto la diputada.

La nueva portavoz, próxima a Íñigo Errejón (candidato de Podemos para la Comunidad de Madrid), ha asegurado que en Podemos han trabajado "siempre por integrar a todo el mundo" y en el caso de Ruiz-Huerta ha recordado que estuvo invitada a participar en las primarias para las autonómicas "y ella personalmente no quiso".

"A partir de ahora tenemos que ir con todo, en línea recta y con mucha decisión (...) no tenemos tiempo que perder porque tenemos un objetivo clarísimo que es desalojar al PP de la Comunidad de Madrid después de 23 años y llegar a una institución que ha servido de claro boicoteo a Manuela Carmena", ha denunciado.

Preguntada sobre si Ángel Garrido es mejor o peor presidente que Cristina Cifuentes, ha respondido que "es lo mismo" porque al actual dirigente autonómico se ha caracterizado a su juicio "por ser el fiel escudero" de su predecesora.

"El problema más allá de Cifuentes o de Garrido es el PP y no hay candidato que pueda arreglar el desastre de la gestión del PP durante estos años", ha concluido.