Clavijo lamenta que Sánchez no haya accedido a reunirse con él pese a estar en Lanzarote

"Le he pedido por teléfono, por escrito y por correo una reunión aprovechando que está pasando unos días de vacaciones en La Mareta. No hemos obtenido respuesta. Yo me desplazo a Lanzarote el día que quiera y a la hora que quiera porque entiendo que es mucho dinero y que es de todos los canarios. Es nuestro", dijo en declaraciones a Cope Canarias recogidas por Europa Press.

Clavijo hizo especial hincapié en que su Ejecutivo no ha pecado de "confiado" y que ha mostrado la "lealtad" que debe haber entre administraciones públicas. "Creímos --continuó-- que la palabra que dio Pedro Sánchez se iba a cumplir y la realidad es que no lo ha hecho".

Por lo tanto, el presidente comentó que esta situación le genera "enfado", ya que se trata de unas partidas económicas que ha costado "mucho" conseguir y que por primera vez hacían "justicia" a los canarios con los PGE.

"Soy una persona tranquila, pero cuando me enfado también me enfado como todas las personas. Tengo que hacer un esfuerzo importante por saber qué es lo que represento y que no me puedo permitir el lujo de abrir unas hostilidades contra el Gobierno de España porque perderíamos todos, pero sí que nadie me va a quitar la firmeza. Ha sido una tremenda injusticia", aseveró.

De igual modo, lamentó que el dinero que se le está restando a las islas Canarias esté yendo a parar a otras comunidades autónomas. "No creo que los canarios --concluyó-- nos merezcamos eso".