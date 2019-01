Clavijo considera que Venezuela necesita un cambio y cree que España debe liderar la posición de la UE

Clavijo resaltó los vínculos que unen a Canarias y Venezuela, tierras entre las que ha habido mucha emigración. Actualmente apuntó que en el archipiélago viven más de 20.000 venezolanos --incluido el padre de Juan Guaidó--, cifra muy similar a la de canarios que se encuentran en el país sudamericano.

Por ello, apuntó, Canarias tiene una oficina en Venezuela, donde realizan una labor "de ayuda", ya que a través de distintos centros donde se envían desde el archipiélago medicamentos, alimentos e incluso se atiende a las personas dependientes. "La situación se ha ido deteriorando, luego hace falta elecciones", apuntilló en una entrevista en el programa 'Espejo Público' de Antena 3 y recogido por Europa Press.

En este sentido, consideró que España "tiene que liderar la posición de la Unión Europea (UE)", si bien admitió que "no" se puede generar una división, por lo que cree necesario que España tenga el respaldo de los estados miembros.

"Si no tiene el respaldo de los estados miembros --Sánchez-- es complicado que se pueda pronunciar de manera contundente. Es importante que la UE se pronuncie y que esto no genere otro conflicto. Hasta que no se tenga el acuerdo de la UE, otra cosa es que esté liderando o no", apostilló.

De todos modos, resaltó la necesidad de que en Venezuela "es necesario el cambio" porque dijo que él estuvo hace unos años allí, "y se necesita un cambio, se necesita unas elecciones democráticas, limpias y que el pueblo pueda decidir. La situación es muy complicada".