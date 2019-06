Clavijo dice que se habría retirado si hubiera sido un obstáculo para pactar

El presidente en funciones del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado que estaba dispuesto a retirarse del primer plano de la política regional para facilitar un pacto de gobierno entre CC y otras fuerzas políticas y que él no fue un obstáculo para lograrlo.

Ante la pregunta de si a partir de ahora seguirá en Canarias o se trasladará a Madrid, como posible senador autonómico, Clavijo ha dicho que seguirá en el archipiélago y hará oposición en el Parlamento regional.

"Si hubiese sido algún obstáculo para haber configurado otro gobierno, mi decisión personal era, obviamente, la de haberme ido; pero como esa opción ni siquiera se llegó a dar, porque no hubo ninguna negociación para ello, pues me quedo en donde me toca", ha manifestado este miércoles.

Clavijo ha asegurado que CC hará "una oposición leal y en los asuntos estratégicos acompañaremos al Gobierno" que van a conformar el PSOE, Nueva Canarias, Podemos y la Agrupación Socialista Gomera siempre que haga "una defensa de los intereses canarios", porque, de lo contrario, tendrán a su partido "enfrente".

"Vamos a estar a la expectativa, porque ahora les toca a otros tirar del carro y liderar" el archipiélago, ha dicho el presidente en funciones.

Fernando Clavijo considera que "hay asuntos importantísimos para los próximos años en Canarias", como la financiación autonómica, la sentencia sobre el convenio de carreteras o la aplicación de todo lo previsto en el Régimen Económico y Fiscal y el Estatuto de Autonomía, que el Estado "dejó en el aire" la legislatura pasada.

"Son vitales" y "estaremos del lado del Gobierno de Canarias si se defienden con firmeza", ha insistido.

En su opinión, en los últimos cuatro años todos los indicadores económicos "son objetivamente mucho mejores" y se ha hecho un buen trabajo con todos los sectores sociales, además de haber logrado un nuevo Estatuto de Autonomía, un nuevo REF y una Ley de Servicios Sociales, además de haberse recuperado derechos y generado empleo.

Respecto a la propuesta de una tasa turística que va a estudiar el nuevo Gobierno, Clavijo considera que "puede ser demoledora" para el sector, aunque es necesario ver cómo se articula.