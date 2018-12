Clavijo dice que "parece" que las "irregularidades" en el caso Grúas "no están en el Ayuntamiento, sino en la Fiscalía"

Así lo ha manifestado este jueves en declaraciones a los medios de comunicación al ser preguntado por la información publicada en el periódico 'La Provincia' en la que se apunta a que la Fiscalía General del Estado dispone de un informe reservado en el que descarta prevaricación y malversación en la gestión de Clavijo al frente del Consistorio.

"Una vez más estoy tristemente sorprendido porque todo lo que dije hace un mes en rueda de prensa era cierto. Incluso hubo momentos en los que no me lo he querido creer, pero era cierto y se está contrastando", dijo.

Clavijo hizo especial hincapié en que con las últimas informaciones "ya se evidencia" que el informe existía. "El informe de la Fiscalía, como hemos mantenido, asume la totalidad de las tesis del Ayuntamiento y la totalidad de los razonamientos jurídicos", señaló para añadir que el informe concluye que no había "ningún tipo de delito, ni de malversación ni de prevaricación".

En este sentido, ha comentado que la propia Fiscalía General del Estado reconocía también en un escrito a los fiscales independientes "que efectivamente existía [el documento] y que había decidido que se apartase por conveniencia, no se sabe muy bien por qué".

"Debe ser política porque no creo que sea jurídica --ha continuado--. Por lo tanto, mis abogados están analizando todas las acciones legales. Desgraciadamente tenía razón en este aspecto y se demuestra una vez más que esto es una operación política en la que parece que las irregularidades no están en la Alcaldía de La Laguna, sino que están en la Fiscalía".