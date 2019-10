Clemente descarta lanzar "en este momento" su propio partido, pero avisa que la 'España vacía' afecta a todos

Silvia Clemente, expresidenta de las Cortes de Castilla y León con el PP y excandidata en las primarias de Ciudadanos a la Presidencia de dicha comunidad, ha asegurado este jueves que "en este momento" no se plantea lanzar un partido político de ámbito regionalista, pero ha indicado que "no es descartable" que en el futuro se presente una fuerza así en Castilla y León, siguiendo el ejemplo de Teruel Existe.

"En este momento no, pero han visto que hay un partido que se anuncia hoy, Teruel Existe, y que reivindica mejoras para su territorio", ha asegurado la exdirigente popular y candidata de Ciudadanos, al ser preguntada si valora lanzar su propia formación, en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press.

"Pero no descarto que eso pueda suceder, la España Vacía necesita políticas y no se están haciendo", ha añadido Clemente, quien ha reivindicado que ella tiene su espacio en política para trabajar en política rural.

"Quiero tener un hueco en la política rural de este país. Mi hueco creo que lo encontraré", ha argumentado la que fuera presidenta de las Cortes y consejera 'popular'.

En este sentido, Clemente ha reiterado su ofrecimiento a Ciudadanos para trabajar en esta línea, aunque ha admitido que no ha recibido respuesta por parte del líder de la formación 'naranja', Albert Rivera. "Para que dos trabajen juntos, dos tienen que consentir y estar de acuerdo en el planteamiento", ha señalado.

SE DESVINCULA DEL PUCHERAZO

Por otro lado, la exdiputada del PP se ha desvinculado del pucherazo de las primarias de Ciudadanos en Castilla y León, alegando que no ella era militante del partido, sino que se presentó como independiente y era ajena al proceso.

"Es un proceso en el que no participo. Ni siquiera me podía votar, no accedí al sistema", ha asegurado Clemente, explicando que fue un proceso democrático y que se presentó porque se lo ofrecieron y se veía con posibilidades.

"No tenía conocimiento de la organización, ni tampoco de cómo se desarrollaba el proceso de votación, ni tengo ninguna conjetura sobre que pudo pasar", ha insistido Clemente sobre la polémica de las irregularidades registradas en las primarias.

El pasado mes de marzo, la Comisión de Garantías y Valores de Ciudadanos otorgó la victoria a Francisco Igea en las primarias tras declarar nulos 82 votos que recibió Silvia Clemente y que no se han podido atribuir a ningún afiliado del partido. La cifra total de votos emitidos, según el acta de votación, no coincidía con la suma de los votos recibidos por cada candidato.