Coalición Canaria (CC) no apoyará la investidura pero sí la gobernabilidad

La portavoz de Coalición Canaria (CC), Ana Oramas, ha reiterado este jueves que su formación no apoyará la investidura de Pedro Sánchez pero sí están dispuestos a "hablar de gobernabilidad" aunque para eso "el Gobierno de España tiene que empezar a cumplir con Canarias todos los temas pendientes".

En declaraciones a los medios tras reunirse con el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, en el Congreso, dentro de las negociaciones para la investidura, Oramas ha precisado que, en este momento, CC sólo baraja el voto en contra (en ningún caso la abstención) más cuando hoy mismo el presidente en funciones Pedro Sánchez ha reiterado que "su oferta es un gobierno de coalición con Podemos, pero sin el señor Iglesias".

"Si esa es la única opción que va haber la semana que viene Coalición Canaria sigue en su línea tendiendo la mano en políticas de Estado y en gobernabilidad, pero no en la investidura", ha remarcado.

Oramas ha añadido que confía que en el mes de septiembre "se formalicen todas esas partidas que están en los presupuestos actuales, el cumplimiento del Régimen Económico y Fiscal (REF) y el Estatuto".

Y si todo esto se da, y en septiembre hay gobierno y el PSOE necesita a CC, "recuperaremos la confianza en los socialistas y apoyaremos la gobernabilidad".

Oramas ha insistido en que CC no tiene inconveniente en negociar "porque somos gente seria" y en esos acuerdos de gobernabilidad se apoyarán acuerdos, decretos ley y presupuestos.

La diputada de CC ha resaltado la actitud constructiva de su formación "pese a que los socialistas nos han expulsado de todas las instituciones canarias con acuerdos PP-PSOE. Sin embargo, estamos dispuestos a hablar de los intereses de Canarias"."

Oramas ha recordado que el PSOE "ya no tiene excusa, ya no hay un presidente nacionalista y ya no hay que atacar a Canarias por tierra, mar y aire. Hay un gobierno socialista en las islas y no hay motivo para seguir castigando a los canarios".

Por parte de CC, también ha asistido a la reunión el expresidente Fernando Clavijo y la diputada Guadalupe González Taño.

Por el lado socialista, además de Ábalos ha estado en el encuentro el secretario general del grupo socialista en el Congreso, Rafael Simancas.