Coalición Canaria exige al Estado un frente común contra el "chantaje" de Torra

La secretaria de Organización de Coalición Canaria, Guadalupe González Taño, ha advertido hoy de que el Estado "no debería hacer frente en solitario al 'chantaje" del presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, pues, según ha dicho, su "amenaza" afecta al PSOE y a la estabilidad de toda España.

"Coalición Canaria (CC) anunció que este Gobierno iba a ser rehén de algunos de sus apoyos y el tiempo nos está demostrando que no nos equivocamos", ha indicado González Taño esta noche, a través de una nota de prensa, en referencia al anuncio de Torra de que retirará el apoyo al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en el Congreso si no plantea un referéndum de autodeterminación en un mes.

Según la secretaria de Organización de CC, el Estado "se equivoca al subestimar el alcance de esta amenaza" de Torra.

Por ello, ha pedido que se convoque una conferencia de presidentes autonómicos, como propuso el de Canarias, Fernando Clavijo, al considerar que "solo desde la unidad de las instituciones se puede hacer frente al reto secesionista".

A juicio de González Taño, solo es posible hacer frente al independentismo catalán "con la fuerza que suman la totalidad de las instituciones que están del lado de la Constitución y que son una aplastante mayoría en este país que sí creen en la legalidad y el cumplimento del orden constitucional".

Pedro Sánchez ha dicho hoy a Quim Torra que la respuesta a su ultimátum de dejar caer al Gobierno si no presenta una propuesta de referéndum en un mes "es clara": "No hay que esperar a noviembre. Autogobierno y convivencia. No independencia".

"No aceptamos ultimátums. Entre la quiebra de la legalidad y el 155 perpetuo, el Gobierno mantiene la determinación de continuar con el diálogo y la ley", ha dicho Sánchez en Twitter.