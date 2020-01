De los Cobos vs Ferran López: El careo que nunca ocurrió

El coronel Diego Pérez de los Cobos y el comisario Ferran López. El jefe del dispositivo policial del 1-O y el segundo (y más tarde sucesor) de Josep Lluis Trapero. La segunda semana de juicio al mayor de los Mossos enfrentará de nuevo los testimonios radicalmente opuestos que ambos defienden sobre el procés.

Versiones tan distintas e imposibles de conciliar que en la primavera pasada el tribunal que juzgó a la cúpula del 'procés' estudió la posibilidad de citarlos para un careo, como solicitó Javier Melero, letrado del exconseller de Interior, Joaquim Forn.

La testifical de Pérez de los Cobos terminó por ser determinante en el relato fáctico de la sentencia, aunque el tribunal suavizó algunos de los calificativos empleados por el coronel de la Guardia Civil. Mañana, por primera vez desde aquellos días de otoño de 2017, volverá a coincidir con Trapero en la misma sala.

El tribunal ha reservado dos días para escuchar su versión (lunes y martes) y otros dos (miércoles y jueves) para atender a Ferran López, el hombre que sustituyó a Trapero en las reuniones de coordinación previas al 1-O y el que le relevó como jefe de los Mossos por decisión del Gobierno del PP tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Lo que diga López será determinante para corroborar los planes para detener a Carles Puigdemont que Trapero detalló ante el tribunal. El mayor afirmó que se ofreció para arrestarlo él mismo si así lo ordenaba la autoridad judicial y que su segundo le convenció de que era mejor que lo hiciera otro.

En el juicio del Supremo, las versiones de De los Cobos y López chocaron sobre todos los asuntos clave de lo ocurrido, empezando por el dispositivo policial para impedir el referéndum ilegal.

Porque el coronel tachó el operativo de los Mossos de "insuficiente, inadecuado e ineficaz", basado en binomios de agentes que en realidad constituían una "estafa" y aseguró que cinco días antes del 1-O advirtió a Trapero de que era insuficiente y nunca validó el plan.

Pero Ferran López rebatió que jamás hubo tal operativo único de los Mossos, sino "un dispositivo conjunto, pactado y acordado", que contaba con el visto bueno de el coordinador, incluidos los binomios.

El tribunal del 'procés' concluyó el que el dispositivo de los Mossos fue "a todas luces insuficiente" para frenar un referéndum ilegal y que hubo una "verdadera voluntad obstruccionista" al mandato judicial de impedir que se celebrara.

Según la sentencia, los agentes, ante las aglomeraciones de personas, claudicaron en su objetivo "de forma vergonzante, resignada o en algunos supuestos casi complaciente".

¿Cuándo se quebró la coordinación? Según De los Cobos, él previó un "escenario B" ante el temor de que el plan de los Mossos fuera insuficiente y lo aplicó cuando vio que era así. A partir de ahí, Policía y Guardia Civil actuaron por su cuenta.

De acuerdo con la versión de López, el mismo 1-O De los Cobos le dijo que se había olvidado de una reunión que tenían convocada y que no habría más. Cuando pidió explicaciones al coronel de por qué estaban actuando Policía y Guardia Civil por su cuenta, aquel contestó que no sabía qué pasaba y que más tarde le informaría. No lo hizo.

Según Pérez de los Cobos, la realidad es que los mossos deplegados oscilaban entre la "pasividad absoluta" y la "obstrucción directa" al trabajo de los demás. López objetó que la policía autonómica impidió que abrieran 239 centros y cerró otros 134 (más que los otros dos cuerpos juntos).

En su testifical ante el Supremo, el coronel dijo que Trapero no reconoció su autoridad, lo consideró una "injerencia" y dejó de ir a las reuniones de coordinación. El mayor nunca negó la difícil relación, pero sí no haber acatado la autoridad del coordinador del dispositivo.

Si se cumple el guion previsto, en los próximos días, en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares, habrá ocasión de revivir la confrontación entre De los Cobos y López y de imaginar el careo que nunca ocurrió.