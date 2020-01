De los Cobos:Unirse a inacción de Mossos habría sido certificar la ilegalidad

El coordinador del dispositivo policial del 1-O, Diego Pérez de los Cobos, ha asegurado hoy que las fuerzas de seguridad del Estado (FSE) no podían unirse a la "inacción" de los Mossos d'Esquadra "porque hubiera sido certificar que la ilegalidad imperaba en Cataluña".

Durante su declaración como testigo en el juicio en la Audiencia Nacional contra la cúpula de los Mossos por su actuación en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, el coronel de la Guardia Civil ha insistido una y otra vez, a preguntas de las defensa, en que no esperaban que ese día se produjera la peor de la hipótesis: la inacción de los Mossos.

"Sabíamos que si no actuaban, no había solución buena y tuvimos que elegir la menos mala. Ante la gravedad de la situación y el mandato judicial, las fuerzas de seguridad del Estado no podían unirse a la inacción porque hubiera sido certificar que la ilegalidad imperaba en Cataluña".

Y la Policía Nacional y la Guardia Civil actuaron "sabiendo que iba a ser difícil y duro y que no se iba a conseguir el objetivo último" de impedir la consulta. "Era una situación extrema", ha relatado.

Tuvieron que hacerlo, ha añadido, a pesar de que todos coincidían en que los sucesos de los días anteriores al 1-O, con altercados por las operaciones de las fuerzas de seguridad del Estado en distintos puntos de Cataluña, hacían prever que la intervención de Policía Nacional y Guardia Civil "supondría un salto cualitativo" que provocaría más incidentes que si actuaban los Mossos.

Como ya dijera ayer, de las reuniones de coordinación previas se desprendían "ciertas desconfianzas" hacia los Mossos, que "no iban a poner toda la carne en el asador", pero no se pensaba que "dejarían el asador sin carne".