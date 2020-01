Colau afea que Ayuso busque "cizaña" y afirma que el Mobile "no se improvisa"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha afeado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que busque "cizaña" y le ha recordado que el Mobile Wolrd Congress (MWC) no se improvisa y que a sus organizadores no les gustan las polémicas, "y menos entre administraciones".

Colau ha replicado así, en declaraciones a la emisora RAC-1 y en su cuenta de Twitter, a Díaz Ayuso, que ha asegurado este jueves que hará todo lo que esté en su mano para acoger en la capital el MWC, la feria de dispositivos móviles más importante del mundo, que actualmente tiene lugar en Barcelona: "Iremos a por él", ha dicho.

En un desayuno informativo en Madrid, Díaz Ayuso ha destacado que ha quedado demostrado durante la Cumbre del Clima (COP25) que Madrid está preparada para acoger cualquier tipo de evento de la magnitud que sea.

"Haremos todo lo que esté en nuestra mano para que también (el Mobile World Congress) venga a Madrid. Aquí tendrán toda la libertad para moverse, para relacionarse y para emprender", ha señalado la presidenta madrileña.

"Años de trabajo duro y colaboración entre administraciones. Esa es la clave detrás de eventos de éxito como el MWC que la señora Ayuso parece desconocer. Tal vez por eso alimenta la confrontación y la polémica. No es el camino", ha escrito Colau en Twitter.

"La señora Ayuso no entiende que el MWC no se improvisa y que lo que menos quiere son polémicas, y menos entre administraciones públicas. Isabel Díaz Ayuso no entiende que buscar cizaña como si fuera una tertulia de bar es el que menos gusta a los organizadores del MWC", ha añadido Colau en declaraciones a RAC-1.

La alcaldesa de Barcelona ha acusado a la presidenta de Madrid de desconocer el funcionamiento de grandes eventos como el Mobile y confía en que el congreso continúe en Barcelona más allá de 2023.

"Lo que demuestra la señora Ayuso es un gran desconocimiento de cómo funcionan grandes eventos de éxito como el MWC, que ha crecido en la ciudad de Barcelona", ha subrayado Colau.