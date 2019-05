Colau e Iglesias apelan a que Barcelona siga como referente del "sí se puede"

La alcaldesa y candidata a la reelección, Ada Colau, y el líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias han llamado a la movilización popular para que Barcelona en Comú gane el 26M y la ciudad siga siendo referente de que "sí se puede" hacer política y gobernar "con y para la común gente humilde y trabajadora".

Mas de un millar de personas han acudido a la rambla del periférico barrio del Carmel para asistir al mitin que han protagonizado los líderes de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, Alberto Garzón y Ada Colau con el lema "Por una Barcelona justa".

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado este domingo que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, es una "bofetada al cinismo reaccionario que dice que no se pueden cambiar las cosas" y una "referencia" que le da energía para negociar con el PSOE "un gobierno para la gente humilde".

"Es muy difícil llegar al gobierno de una gran ciudad y que el poder vampírico de los poderes económicos no te termine convirtiendo en uno de ellos. Hay muchos que llegaron con muy buenas intenciones y acabaron trabajando por los intereses de los poderosos", ha dicho el líder de Podemos.

"Ada no se ha vendido. Lo que no soportan es que Ada Colau no se haya olvidado nunca de a quien representa. Si Ada se ha convertido en el objetivo a batir, es porque Ada Colau no se ha olvidado de dónde viene y eso es un tesoro precioso que debe conservar que tiene Barcelona", ha sostenido Iglesias.

Por su parte, la alcaldesa ha llamado a los barrios a movilizarse para que "todo el voto de izquierdas" sea para los comunes y ha advertido que estas municipales van de si ella sigue "siendo la alcaldesa de esta ciudad o lo es el señor Ernest Maragall (ERC)" y ha descartado que el socialista Jaume Collboni pueda ganar.

La líder de los comunes ha remarcado que BComú "es la única garantía de políticas valientes" en la ciudad y además, ha hecho de Barcelona "un referente que demuestra que, a pesar de las dificultades, se podía hacer política de otra manera", sin plegarse a los poderosos como habían hechos gobiernos anteriores.

Colau ha pedido repetir el "milagro" que la llevó a ser elegida alcaldesa en 2015 y ha puesto en valor que Barcelona en Comú haya demostrado que sí se puede "gobernar para la gente y con la gente" y que "las reglas del juego han cambiado para siempre".

"Lo que está en discusión es si las políticas de cambio valientes siguen o no", "si vuelve la vieja política o sigue la de la gente común, demostrando que sí se puede, que se puede gobernar con la gente y para la gente", ha señalado la candidata.

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Alberto Garzón, ha pedido que el próximo domingo las "familias humildes, sencillas y trabajadoras" que apoyen a Colau porque apuesta por mantener los servicios públicos y es la garantía de que tengan "un nivel de vida digno".

Garzón ha subrayado que el proyecto de Ada Colau para Barcelona es el ejemplo de que se puede revertir el proceso de los recortes que aplicó durante años la derecha política y social.

"Es la única persona capaz de poner por delante los intereses de todas las familias trabajadoras", ha dicho Alberto Garzón, que cree que Barcelona tiene que mandar un mensaje de solidaridad, de diálogo que ayude a construir "una sociedad republicana, fraterna y de iguales".

"Hay que participar, los barrios ricos suelen votar más que los humildes, y está en nuestra mano cambiarlo", ha subrayado Alberto Garzón, que aspira a que Barcelona revalide su gobierno municipal.