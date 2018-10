Colau reclama a JxC y ERC que renuncien explícitamente a la vía unilateral

La alcaldesa de Barcelona y coordinadora de Catalunya en Comú, Ada Colau ha reclamado hoy a los partidos de gobierno en Cataluña JxC y ERC que renuncien "de forma explicita" a la vía unilateral y trabajen "por consensos amplios, no solo con el Estado sino internamente en Cataluña".

"Quien tiene responsabilidades de gobierno ha de trabajar por consensos amplios y esto no ha pasado en el último año y ha sido un error y creo que nos ha traído muchas cosas malas. Por lo tanto, es hora de rectificar y volver a consensos amplios", ha advertido Colau en una entrevista en Radio 4.

En este sentido, Ada Colau ha considerado "una irresponsabilidad" que, "desde el ámbito institucional, se siga insistiendo en la DUI en vez de descartarla de una vez por todas".

Para la líder de los comunes, un referéndum acordado es la respuesta política que hay que dar a los millones de personas que se han movilizado por la independencia pero, "lo que no se puede decir es que es la mayoría del país, porque no lo es, y si no lo es, todo el mundo tiene que ceder algo".

Colau ha subrayado que la vía unilateral "fue un error, no solo por su ineficacia, sino porque es evidente que no ha conseguido sus objetivos y estamos peor socialmente en Cataluña".

"El blanco o negro ha tensionado el país y nos aleja de consensos amplios que nos permitan avanzar", ha señalado la alcaldesa que ha puntualizado que en Cataluña los partidos con responsabilidad de gobierno deben buscar reconstruir consensos amplios, "no solo con los comunes, sino con el partido socialista y con el máximo de agentes sociales del país".