Colau critica al PSOE y avisa a ERC de que no aceptarán "lecciones de responsabilidad"

La alcaldesa de Barcelona y dirigente de los comuns, Ada Colau, ha acusado este sábado al PSOE de incumplir compromisos y renegar de la plurinacionalidad, y ha avisado a ERC de que su espacio político no aceptará "lecciones de responsabilidad ni gobernabilidad" en el Gobierno central.

Lo ha dicho en un acto de campaña en Santa Coloma de Gramenet con la portavoz de Unidas Podemos, Irene Montero, y la candidata al Senado por Barcelona, Rosa Lluch, que han abordado el papel de las mujeres en política, en un diálogo presentado por el candidato de los comuns al Congreso por Barcelona, Jaume Asens.

Colau ha dicho que ERC ha ido modificando su posición y que ahora apuesta por el diálogo y el acuerdo con el Gobierno central: lo celebra, pero le ha replicado que "fueron los partidos independentistas los que no votaron los Presupuestos y forzaron unas elecciones", lo que llevó a seguir sin cuentas públicas y a unos comicios que permitieron la entrada de Vox en el Congreso, ha criticado.

LOS COMUNS MANTIENEN SU POSICIÓN

Ante unas 500 personas, la alcaldesa ha asegurado que "los dos bloques han tenido aparatos de propaganda" pero que los comuns se han mantenido en su posición evitando la polarización, y ha defendido una república federal plurinacional de los pueblos de España que escuche a Catalunya.

Cree que se acumulan años de fracasos tanto en la Generalitat como en la Moncloa: "Por un lado, la receta de la vía represiva del 155, de presos y tribunales y judicialización"; por el otro, partidos independentistas que no han tenido empatía y han optado por la vía unilateral, según ella.

Ha acusado a los partidos independentistas de mentir a la gente al asegurar que se podría proclamar la independencia: "A nadie le gusta la represión pero nadie se merece que le mientan desde las instituciones".

Ha criticado que las instituciones hace tiempo que no resuelven los problemas de la gente y que incluso complican la vida de la ciudadanía, y ha advertido de que no sólo se debe solucionar la situación de Catalunya, "sino que se debe resolver la mala política" que no practica ni la escucha ni la empatía.

También ha avisado de que unas instituciones democráticas débiles generan un caldo de cultivo de propuestas neofascistas para volver a "viejas recetas autoritarias", en un intento de la derecha y extrema derecha de aprovecharse para recortar derechos, según ella.

ACTIVISMO

Ha garantizado que los comuns defenderán el derecho a la protesta y que, precisamente porque vienen del activismo y de familias humildes, quieren instituciones estables para avanzar en ámbitos como la regulación de los alquileres y la derogación de la reforma laboral del PP: "Por eso somos valientes y hablamos de empatía, escucha, negociación y estabilidad, y de que se aprovechen los Presupuestos".

Y ha valorado la importancia de la PAH --de la que fue portavoz--, después de que los Mossos d'Esquadra detuvieran el lunes a un activista de la plataforma precisamente en Santa Coloma de Gramenet: "Es una vergüenza que todavía la gente precisamente más humilde tenga que poner su cuerpo y arriesgarse a una detención".