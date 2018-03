Colau critica a Puigdemont por abrir la puerta a unas nuevas elecciones

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau (Catalunya en Comú) ha criticado al expresident Carles Puigdemont (JxCAT) por haber abierto la puerta a la repetición de unas elecciones en Cataluña en vez de descartarlas.

"Se debería de descartar unas nuevas elecciones", ha considerado Colau, que ha criticado a Puigdemont, huido en Bélgica de la justicia española por el proceso independentista, por "obviar un hecho esencial que es que nuevas elecciones significa muchos meses más de 155, aparte de que creo -ha añadido- que la gente está muy cansada de la situación actual".

En una entrevista con Catalunya Radio, Colau ha sostenido que "hay que formar gobierno para revertir el 155 y esta es una prioridad de país".

"Debemos acabar con el 155 ya y necesitamos un gobierno efectivo y presencial que se ponga a trabajar" ha precisado.

Aún así, Colau ha reiterado que Catalunya en Comú no tiene en sus manos la investidura de un nuevo presidente catalán, sino que es "responsabilidad del bloque independentista".

"No hagamos trampas -con la investidura-", ha advertido la líder de los comunes, que ha reiterado que Catalunya en Comú ha dicho siempre "claramente que no votaremos ni a un candidato del PDeCAT ni de Ciudadanos", porque no está de acuerdo con la "política de bloques" que llevan a cabo.