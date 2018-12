Colau apoya la denuncia pública de una periodista por una agresión machista

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha expresado su apoyo a una periodista por haber publicado en las redes sociales la agresión machista que sufrió en una sala de baile y el buen funcionamiento del protocolo que el Ayuntamiento ha establecido con los locales de ocio nocturno para estos casos.

La periodista Andrea Gómez ha explicado en su cuenta de Twitter que el pasado sábado 8 un hombre la molestó en la Sala Apolo de Barcelona y la manoseó y destaca lo "comprendida y arropada" que se sintió por los responsables de la sala, que activó el protocolo establecido por el consistorio para estos casos, "No Callem".

La alcaldesa ha retuiteado los cinco tuíts en los que Andrea Gómez (@andreagumes) relata su experiencia y ha añadido un comentario en el que, además de manifestarle su apoyo, le agradece que la haya compartido en las redes y asegura que "nadie merece pasar por eso".

"Es un orgullo que el protocolo para corresponsabilizar al sector del ocio nocturno NoCallarem esté funcionando y nos anima a seguir. Un abrazo", añade Ada Colau.

En su cuenta de Twitter, Andrea Gómez, explica la agresión, aunque reconoce que le da "mucho asco recordarlo y algo de vergüenza hablar de ello", y destaca lo "muy contenta" que está por el funcionamiento del programa "No Callem".

"No había mucha gente y teníamos un tío merodeando nuestro grupo. Molestó varias veces a una amiga hasta que las dos nos giramos y le hicimos entender que nos estaba molestando, que se apartara. Más tarde me separé unos pasos del grupo y noté una mano acariciándome la entrepierna, me giré de golpe y era el mismo tío", explica Gómez.

"Lo más asqueroso -explica en otro tuit- es que además empezó a lanzarme besos con una sonrisa socarrona. Me volví loca y tardé medio segundo en pegarle un tortazo que creo todavía está temblando. Fue todo muy rápido. Me separaron mientras daba patadas al aire, se lo llevaron en un santiamén".

"Una chica de la Sala Apolo me apartó, me abrazó, me dijo que estaba ahí conmigo para lo que hiciera falta, ella y todo el equipo de Apolo (¡gracias Ainara!). Que si necesitaba asistencia, denunciar, mirar cámaras. Que todo el personal estaba de mi lado para lo que necesitara", destaca la periodista.

Andrea Gómez cierra la serie de tuits con uno en el que dice: "Con la edad que tengo no creía que tendría que aguantar a nadie tocándome el coño. Es algo horrible y no me quiero imaginar chicas más jóvenes pasando por ello. Pero estoy muy contenta por el funcionamiento de 'No Callem' y lo rápido que fue todo. Me sentí comprendida y arropada".