Colau se suma a la petición de ERC para que el Gobierno oriente la acción de la Fiscalía en el juicio del procés

"Creo que se tiene que retirar esa acusación de rebelión porque lo único que hace es complicar una situación partiendo de una falsedad: que en Cataluña ha habido un alzamiento violento", ha explicado la alcaldesa barcelonesa, en declaraciones a LaSexta, recogidas por Europa Press.

En esta línea, la primera edil de Barcelona ha asegurado que esta exigencia no es "solo del independentismo", si no que genera un consenso "amplísimo" en Cataluña además de entre juristas y en el contexto europeo.

En una entrevista de 'El País', el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha resaltado que no pide nada a los jueces, sino al Gobierno, que es una de las partes y "la Abogacía del Estado y la Fiscalía General siguen su orientación", y ha señalado que apoyar unos Presupuestos es aprobar tanto las partidas como la orientación política del ejecutivo, algo que evaluarán.

Colau justifica esta petición en que resulta "obvio" que no se ha producido una rebelión ni un alzamiento violento por parte del secesionismo. "Se puede discrepar muchísimo, yo no soy independentista, pero en Cataluña afortunadamente no ha habido ninguna situación de violencia. Hemos tenido una judicialización impulsada por el PP que entre todos tenemos que deshacer para buscar soluciones políticas", ha subrayado.

REFERÉNDUM DE SÁNCHEZ

Asimismo, sobre la propuesta de este lunes del presidente del Gobierno Pedro Sánchez de que en Cataluña se vote en un referéndum un nuevo estatuto lo ha considerado una "mejora" con respecto a la "cerrazón" que mostraba el anterior Gobierno del PP en este tema, asegurando que "tiene que ser posible" votar en referéndum el futuro de Cataluña.

Sánchez ha defendido este lunes la celebración de un "referéndum" en Cataluña por el autogobierno, no por la independencia y ha asegurado que lo que está en juego hoy en esta comunidad autónoma "no es la independencia, sino la convivencia".

Ante esto, Colau se ha mostrado partidaria de "superar el autogobierno" y frente al modelo actual ha pedido que todas las partes se sienten para elaborar una nueva fórmula en la que se encuentren cómodas, y dicha propuesta se vote en referéndum.