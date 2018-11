Colau apela a la "responsabilidad" de PDeCAT y ERC para "echar fuera" los recortes del PP

La alcaldesa de Barcelona y líder de los comunes, Ada Colau, ha apelado hoy a la "responsabilidad de gobierno" del PDeCAT y de ERC para "echar fuera" los recortes del PP apoyando los Presupuestos Generales del Estado, porque la ciudadanía no puede pagar los "platos rotos" de su política "represiva".

Colau, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y la presidenta de los comunes en el Parlament, Jéssica Albiach, entre otros, celebran hoy en Barcelona el acto "Ahora es posible" para explicar el impacto de los Presupuestos Generales del Estado, acordados entre el Gobierno del PSOE y la formación morada.

Durante su intervención en el acto, Colau ha criticado la judicialización de la política y el encarcelamiento de los líderes independentistas, pero con la misma "convicción y firmeza" ha advertido de que la "clase trabajadora no tiene la culpa de la política represiva y de excepcionalidad" del PP: "No se merecen seguir pagando los platos rotos", ha dicho.

Por ello, y "más allá de las diferencias ideológicas", ha apelado a la "responsabilidad de gobierno" de estos dos partidos independentistas, porque no se trata "solo de echar fuera" a Mariano Rajoy con la moción de censura, sino también a las "políticas del PP" para, así, poder revertir "años de recortes".

Pero la líder de los comunes se ha dirigido también al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha pedido que no se rinda: "Nosotros vamos a pelear hasta el último día, le pedimos a Pedro Sánchez que no tire la toalla, como no hizo con la moción de censura", ha reclamado.