Colegio del Opus insiste en la inocencia del exprofesor condenado por abusos

El director del colegio Gaztelueta del Opus Dei, Imanol Goyarrola, ha defendido hoy la inocencia del exprofesor del centro condenado por abusar sexualmente de un exalumno, en una sentencia dictada "sin pruebas" y que podría "mandar a un inocente a cumplir 11 años de cárcel".

En una comparecencia ante los medios de comunicación, Goyarrola, acompañado por el presidente de la entidad titular del colegio Juan Anguísola, se ha preguntado por qué la Audiencia de Bizkaia ha dado total credibilidad a la víctima frente al relato del exprofesor sobre lo que ocurría en las tutorías o preceptuaciones cuando el docente citaba al menor en un despacho para evaluar su rendimiento escolar y analizar su evolución personal y espiritual.

El director de Gaztelueta ha reprochado al tribunal no haber analizado las supuestas contradicciones del relato de la víctima y ha tratado de desacreditar su testimonio sobre los abusos sexuales durante dos cursos, cuando el niño tenía 12 y 13 años, por parte del que fuera su preceptor.

La sentencia considera probado que el joven sufre estrés postraumático después de aquellos años de abusos, aunque el director del centro ha asegurado que el niño tuvo "un problema de ansiedad" previo a los hechos de autos. Además, se ha preguntado "cómo es posible que el joven se haya inventado esta historia" y ha apuntado la posibilidad de que el chico tuviera "algún tipo de problema" psicológico.

Por ello, "convencido de la inocencia" del exprofesor del Opus Dei y de que los hechos considerados probados en realidad no ocurrieron, ha dicho que no va a pedir perdón, como solicitó la familia de la víctima, y ha avisado de que, si no prospera el recurso de la defensa, se puede mandar a la cárcel a una persona inocente.

Ha asegurado que Gaztelueta aportó durante el proceso "todos los resultados de la investigación que realizó el colegio" internamente tras la denuncia de los padres, pero la resolución judicial reprochó al centro su falta de diligencia para aclarar lo sucedido.

La Audiencia de Bizkaia condenó al docente porque "siendo plenamente consciente de la autoridad que como preceptor tenía sobre el alumno, y valiéndose de esa influencia y del escaso conocimiento que en materia sexual contaba" el niño, que cursaba segundo de la ESO, abusó de él en ese despacho a puerta cerrada.

Sin embargo, Goyarrola ha avisado de "lo vulnerables e indefensos que estamos los profesores ante una sentencia como esta" y se ha preguntado qué hubiera pasado si el chico le hubiera denunciado a él.