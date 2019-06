Collboni cree que no tendría sentido investir a Colau sin pacto de gobierno

El candidato del PSC a la alcaldía de Barcelona, Jaume Collboni, ha dicho este sábado que "no tendría sentido" investir a una alcaldesa que no se haya comprometido a gobernar con ellos y que sería una "irresponsabilidad" presentarse a la investidura sin tener los apoyos necesarios.

En una rueda de prensa, Collboni ha insistido en que no dará un "cheque en blanco" a Ada Colau y ha rechazado su propuesta de formar un gobierno con Barcelona en Común, PSC y ERC porque el voto al PSC fue para tener un alcalde progresista, un buen gobierno para los ciudadanos de Barcelona y un gobierno "no subordinado al procés".

Collboni, que se ha mostrado convencido de que llegará a un pacto con Ada Colau, ha asegurado que no quiere que en Barcelona pase lo mismo que en Cataluña y tener un alcalde más pendiente de lo que piden desde Waterloo, la ciudad belga en la que reside el expresidente catalán Carles Puigdemont, de lo que necesitan en el distrito barcelonés de Nou Barris

El líder del PSC en Barcelona ha respondido así a Ada Colau, que hoy ha vuelto a defender un acuerdo entre Barcelona en Comú, ERC y PSC en Barcelona y ha avisado de que no será "el trofeo de un bando contra el otro".

Collboni ha asegurado que el mandato popular salido de las elecciones municipales en la capital catalana dice que el 60 % votó por candidaturas no independentistas y el 60 % también lo hizo por opciones progresistas y que, por tanto, BCN Comú y PSC han de buscar las vías para formar un "gobierno de coalición".

Ha dicho que presentarse a la investidura es "condición necesaria pero no suficiente" ni para garantizar la investidura ni para la gobernabilidad de la ciudad.

Ha insistido en que el PSC no avalaría la "irresponsabilidad" de presentarse a una investidura sin tener los apoyos necesarios y que su partido no dará un "cheque en blanco" a Colau si no se garantiza un gobierno de progreso y no subordinado al independentismo porque el PSC "es garantía de buen gobierno".

Para Collboni es inimaginable que alguien se presente a una investidura para perder: "no imaginamos que alguien se tire a una piscina sin agua", ha dicho.

Preguntado sobre si votaría en contra de Colau si se presenta a la investidura sin un acuerdo de gobierno con el PSC, Collboni ha insistido en que está convencido de que se llegará a un acuerdo entre las dos formaciones para gobernar la ciudad.

Collboni ha reiterado que el PSC sigue dispuesto a seguir hablando para que Barcelona tenga un gobierno progresista y no subordinado al procés.

"Ante el veto de ERC y el chantaje político de Maragall, los socialistas mantenemos la mano tendida" para dialogar y llegar a un acuerdo antes de la investidura, ha insistido.

Collboni ha asegurado también que el PSC no veta "a nadie" y que habla con todos los líderes municipales porque todos son igual de respetables ya que hay ciudadanos que los han votado.