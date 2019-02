Colombia tiene "discrepancia fundamental" con Alemania por los protocolos con el ELN

El canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, aseguró este viernes que el Gobierno de su país y el alemán tienen una "discrepancia fundamental" sobre los protocolos de las negociaciones de paz entre Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

"En relación con el tema de los protocolos tenemos una discrepancia fundamental. El presidente (Iván) Duque no ha incumplido y no ha incumplido nada porque nunca firmó nada. El presidente Duque no firmó un acuerdo con el ELN, no firmó un compromiso para poner en marcha negociaciones", manifestó Trujillo en un comunicado de su despacho.

El canciller se refirió así después de que el Gobierno de Alemania resaltara la importancia de cumplir con los protocolos establecidos en la negociación de paz con el ELN, que se iniciaron en febrero de 2017 en Quito y fueron trasladados en mayo del año pasado a La Habana.

Según el protocolo suscrito por el Gobierno de Juan Manuel Santos, los países garantes y las partes contarían con 15 días desde la ruptura del diálogo para crear un corredor que permita el retorno a Colombia de los diez negociadores, entre ellos Israel Ramírez, alias "Pablo Beltrán", considerado número dos del ELN.

Trujillo señaló que Duque no firmó los protocolos que se aplicarían "en el curso de esas negociaciones y cuando se presentan situaciones que impidieran su continuación".

Las negociaciones de paz entre Colombia y el ELN están en una de sus fases más críticas después de que el pasado 17 de enero esa guerrilla atentara con un coche bomba contra la Escuela de Oficiales de la Policía en Bogotá, ataque que dejó 21 cadetes muertos y 67 personas más heridas.

Un día después del atentado, Duque reactivó las órdenes de captura de los negociadores del ELN en los diálogos que ese grupo mantenía con el Gobierno y pidió a Cuba que los entregue.

Ante la petición, el Gobierno de la isla invocó los protocolos del proceso de diálogo y desde entonces el mandatario colombiano ha reiterado la importancia de que el Gobierno de La Habana entregue a los negociadores para llevarlos a la justicia.

Sobre esto, Trujillo subrayó que Colombia "va a seguir insistiendo con todo respeto a Cuba que capture" y entregue a los negociadores de paz de la guerrilla para que "paguen adecuadamente".

"Es muy importante que tengan en cuenta que aquí lo que hay es una batalla común contra el terrorismo y no puede haber protocolo al cual se aluda para efecto de garantizar la impunidad de terroristas", afirmó.

Por su parte, el líder negociador de esa guerrilla, Pablo Beltrán, afirmó que el equipo que está en La Habana no tiene vínculos con el atentado y pidió al Gobierno el salvoconducto estipulado en los protocolos de las conversaciones.

Además, la guerrilla anunció este jueves que los negociadores que se encuentran en La Habana no retornarán a Colombia en los 15 días establecidos en el protocolo.