Colombia cree que la petición de visado de Ecuador no parará el éxodo venezolano

El requisito impuesto desde este lunes por Ecuador a los venezolanos de tener un visado para ingresar a ese país no frenará el éxodo sino que incrementará los cruces ilegales y la inseguridad, afirmó el director de Migración Colombia, Christian Krüger.

"Hoy, día de imposición de la visa, vemos nuestros puntos de atención prácticamente desocupados debido a que (los venezolanos) no van a usar los puntos autorizados, sino muy seguramente van a utilizar las trochas, los sitios informales que es lo que generalmente pasa cuando se implementa este tipo de requisitos", aseguró Krüger a periodistas en la ciudad fronteriza de Cúcuta.

Este viernes entró en vigor el requisito de visado humanitario que Ecuador le exige a los ciudadanos venezolanos y que tiene un costo de 50 dólares, inaccesible para muchos de ellos, por lo que las semanas previas se incrementó el flujo migratorio.

Sin embargo, Krüger afirmó que esa medida es "discrecional" y ven que "no es una solución" para la situación que viven millones de personas en Venezuela, por lo que considera que el requisito solo generará inseguridad en Ecuador.

"Cuando un país no tiene a su población migrante identificada esto trae consigo muchos aspectos e inseguridad en material laboral, muchas personas se van a aprovechar de los migrantes y les van a pagar muchísimo menos de lo que deben ganar, los van a poner a trabajar más allá de las horas establecidas y se van a presentar casos de trata de personas", aseguró el funcionario.

Además, sostuvo que el flujo migratorio "no van a cambiar, no es que se vayan a detener", sino que los venezolanos "van a pasar" y seguir su camino "a todos los países de destino como Ecuador, Perú, Chile o Argentina".

"Estamos hablando de una migración que no va a hacer turismo, una migración que no va a buscar vivir mejor sino subsistir y en ese orden de ideas la imposición de este tipo de requisitos no para la migración sino que crea inseguridad e irregularidad en esos lugares de destino", comentó Krüger.

Ante ello, sostuvo que el éxodo de venezolanos es "un fenómeno regional que necesita medidas regionales" y no individuales.